Unfassbare Action bei Netflix: Kein Hollywood-Blockbuster kann mit diesem Epos mithalten

Ein Luxus von Plattformen wie Netflix ist, dass wir auch die fantastischen Meisterwerke aus anderen Kulturkreisen als Hollywood genießen können. Dieser hier ist ein absolutes Muss für alle, die mehr Action in ihrem Leben brauchen.

Keine Lust auf das 25. Sequel oder Spin-off? Genug von Meta-Kommentaren, die jeden emotionalen Moment sofort wieder zunichte machen? Oder ist euch vielleicht einfach mal nach etwas Ungewohntem, etwas Neuem? Oh, Action-Fans seid ihr auch? Perfekt. Dann kommt mit uns auf einen Ausflug nach Indien.

RRR steht laut Untertitel für „Rise. Roar. Revolt.“. Genau das passiert in diesem Film. Zwei Helden erheben sich, es wird viel aus voller Seele gebrüllt und heroisch gegen britische Besatzer revoltiert. Und zwar auf die epischste, erfrischend ehrlichste und kreativste Weise, die man sich nur vorstellen kann. Wer wirklich einmal etwas Neues sehen will, sollte RRR auf Netflix unbedingt eine Chance geben.

In RRR auf Netflix tun sich zwei Freiheitskämpfer zusammen, um einen grausamen britischen Besatzer zu stürzen

Eigentlich ist RRR so etwas wie historische Fanfiction. Unsere zwei Helden basieren auf realen Freiheitskämpfern, die maßgeblich zur Entkolonialisierung Indiens beitrugen. Begegnet sind sich die beiden nie. RRR stellt aber die Frage: Was, wenn sie in den 1920er Jahren aufeinander getroffen wären? Und was, wenn sie die allerbesten Freunde geworden wären und den Briten gemeinsam in den Hinter getreten hätten?

Es beginnt alles mit dem Besuch eines britischen Gouverneurs (Ray Stevenson) und seiner Frau beim Gond-Stamm. Bezaubert vom Gesang eines kleinen Mädchen beschließen sie, dieses kurzerhand zu entführen und mit nach Delhi zu nehmen. Komaram Bheem (N.T. Rama Rao Jr.), der Beschützer seines Volkes, macht sich daraufhin auf in die Stadt, um sie zu retten.

Gleichzeitig arbeitet der stoische Alluri Sitarama Raju (Ram Charan Teja) an seiner Beförderung in der größtenteils aus Briten bestehenden Polizei. Er soll Aufständler Bheem fassen. Doch durch eine schicksalhafte Begegnung lernen die zwei sich außerhalb ihrer jeweiligen Rollen kennen und bauen sofort eine enge Bindung zueinander auf. Eine Bindung, die dank ihrer jeweiligen Geheimnisse am seidenen Faden hängt.

RRR ist bombastisch, emotional berührend und wischt mit aktuellen Blockbustern den Boden auf

RRR kann nur bedingt in Worte gefasst werden. Gute drei Stunden eines absoluten Action-Ritts, dem aktuell kein westliches Produkt das Wasser reichen kann, sind eben schwer herunterzubrechen. Wenn Figuren eingeführt werden, indem einer im Alleingang eine mehrere tausend Mann starke Menge in Schach hält und ein anderer Wrestling mit einem Tiger betreibt – was bleibt da noch zu sagen?

Drehen manche Filme den Regler schon illegal auf Stufe elf, reißt RRR den Regler aus der Fassung und pfeffert ihn dem nächsten Gegner mit so viel Schmackes ins Gesicht, dass der rückwärts durch die Wand fliegt. Nur, dass RRR keine Intensitätsregler als Wurfgeschosse braucht. Unser Protagonist Bheem benutzt für solche Zwecke lieber andere extreme Dinge, die wir hier nicht spoilern wollen.

Dabei gibt es in diesem Film nicht nur Action. Eine Liebesgeschichte, ein epischer Dance-off und die Männerfreundschaft des Jahrhunderts gehören auch dazu. Und all das wird mit erfrischendem, ehrlichem Enthusiasmus inszeniert. Hier gibt es keine Meta-Gags, die sich darüber lustig machen, wie übertrieben alles ist. Der Film nimmt sich auf die bestmögliche Weise ernst und versprüht pure Freude an der Magie von Kino.

Wem über dem ewigen Marvel-Einheitsbrei, Fast & Furious 59605 und Red Notice-Fiaskos so langsam die kindliche Begeisterung am Film flöten geht, sollte sich die Zeit für dieses Epos nehmen. Ein wenig Eingewöhnung kann dafür durchaus nötig sein, denn unsere Sehgewohnheiten sind einige Stilmittel hier nicht gewohnt – doch es lohnt sich.



Wie episch RRR wirklich ist, könnt ihr derzeit auf Netflix erfahren.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juli 2024 auf Moviepilot erschienen.