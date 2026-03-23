Unfassbare wahre Geschichte bei Netflix: Diesen Millionen-Diebstahl müsst ihr gesehen haben, um ihn zu glauben

Ocean's Eleven in der DDR: Diese Komödie schaffte es letztes Jahr sogar in die Auswahl für den deutschen Oscar-Beitrag. Jetzt könnt ihr den launischen Diebstahl bei Netflix streamen.

Derzeit ist Sandra Hüller in Der Astronaut – Project Hail Mary im Kino zu sehen. 2024 war sie für ihre Rolle in Anatomie eines Falls für den Oscar nominiert – und ein Jahr später wäre sie fast mit der deutschen Kinokomödie Zwei zu Eins wieder im Rennen um den Goldjungen gewesen.

Aber das war wohl zu viel Freude auf der Leinwand für die themenschweren Academy Awards. Ausgezeichnet wurde Zwei zu Eins nicht, aber er ist trotzdem ausgezeichnet. Den flotten Kinospaß von Regisseurin Natja Brunckhorst mit deutscher Starbesetzung könnt ihr derzeit bei Netflix streamen.

Streaming-Tipp: Darum geht's in Zwei zu Eins bei Netflix

Halberstadt 1990 in der DDR, oder besser: der ehemaligen DDR, denn die Mauer ist gefallen. Das bedeutet unter anderem, dass alle Bürger:innen des Ostens ihr altes Geld in D-Mark umtauschen müssen. So auch die Kindheitsfreunde Maren (Sandra Hüller), Robert (Max Riemelt) und Volker (Ronald Zehrfeld), die finanziell alle nicht gerade gut dastehen.

Als die drei jedoch durch Zufall einen Schacht angefüllt mit altem DDR-Geld entdecken, greifen sie tüchtig zu. Bis Ende der Woche können die an sich wertlosen Scheine noch in gültige Westmark umgetauscht werden. Gemeinsam mit ihren Freund:innen klügeln sie einen Plan aus, um unbemerkt ganze Millionen in die Zeit der deutschen Wiedervereinigung hinüberzuretten.

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Zwei zu Eins bei Netflix ist eine wunderbare Komödie, die clever mit deutscher Geschichte spielt

Wie bei jedem guten Film ist das Team entscheidend. Das Ensemble, unter anderem bestehend aus der Oscar-nominierten Sandra Hüller, Max Riemelt, Ronald Zehrfeld, Martin Brambach, Peter Kurth und Ursula Werner, sorgt für ein dynamisches Zusammenspiel. Alle Darstellenden sind zudem noch in der DDR aufgewachsen – sie wissen, was sie spielen, und bringen uns Zuschauenden den Zeitgeist von damals nah.

Regisseurin Natja Brunckhorst, die auch das Drehbuch geschrieben hat und in einer kleinen Rolle als Grenzbeamtin zu sehen ist, hat hier die wahre Geschichte des Schatzes von Halberstadt aufgegriffen und auf die Leinwand gebracht. Dabei setzt sie vor allem auf Humor. Eine gelungene Mischung aus Heist, Komödie und Geschichte. All das wird untermalt von fetziger Musik.

Zwei zu eins bei Netflix besticht durch seltene launige Erzählweise in der deutschen Kinolandschaft

“Ich habe großen Spaß daran, Leute zu unterhalten”, erzählte Brunckhorst in einem Interview mit Spätvorstellung – Das Kinomagazin , “und mit einem humorvollen Blick durchs Leben zu führen.” Etwas, was sich die deutsche Kino- und Fernsehlandschaft gerne öfter erlauben dürfte.

Zwei zu Eins bei Netflix ist auf jeden Fall der beste Vorreiter für eine solche Wende in der Filmgeschichte. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, sei hiermit eine ganz große Empfehlung ausgesprochen.

