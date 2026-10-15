Vergessene Mysteryserie erobert zehn Jahre nach ihrem Ende die Netflix-Charts: Sie wurde 3 (!) Mal abgesetzt

Diese Mystery-Krimiserie hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel und eine lange Leidengeschichte hinter sich, doch in den Netflix-Charts erlebt sie gerade ihren zweiten Frühling.

Die Serie heißt Unforgettable, doch der Name ist nicht unbedingt Programm. Denn bei vielen Serien-Fans war die Mystery-Krimiserie aus dem Hause CBS wahrscheinlich nicht mehr auf dem Radar, die vor zehn Jahren mit ihrer 4. Staffel ihr offizielles Ende gefunden hat. Doch vor wenigen Tagen ist Unforgettable ins Streaming-Abo bei Netflix eingezogen, und wie so vielen anderen Titeln vor ihr hat der Streamer der Serie einen zweiten Frühling beschert.

Unforgettable in den Netflix-Charts: Poppy Montgomery ermittelt mit besonderer Gabe

Unforgettable dreht sich um die ehemalige Detektivin Carrie Wells (Poppy Montgomery), die am hyperthemetischen Syndrom leidet. Sie kann sich visuell an alles erinnern, was sie einmal gesehen hat und diese Informationen immer wieder hervorrufen. Das hat ihr schon oft bei der Arbeit geholfen, doch nach dem Tod ihrer Schwester ließ sie dieses Kapitel hinter sich.

Denn genau an diesen Tag kann sie sich nicht mehr erinnern. Als ihr ehemaliger Freund und Partner ihr einen Job im New Yorker Police Department anbietet, begibt sie sich einmal mehr in die Welt des Verbrechens.

Unforgettable ist 2011 auf dem US-Sender CBS gestartet und brachte es bis 2016 auf vier Staffeln – allerdings nicht ohne Hürden. CBS hat die Serie tatsächlich zweimal abgesetzt, einmal wieder ausgegraben und dann an den Sender A&E weitergereicht, bevor ihr nach Staffel 4 endgültig der Todesstoß gegeben wurde. Eine kleine Fangemeinde konnte die Serie trotzdem um sich scharen, bei der Moviepilot-Community kommt Unforgettable etwa auf eine solide Wertung von 6,6 von 10 Punkten.

Zehn Jahre nach ihrem Ende ist Unforgettable vor wenigen Tagen im Netflix-Programm eingetroffen und konnte dort direkt die Serien-Charts erobern. In Deutschland steht die Mystery-Krimiserie dort aktuell neben folgenden Titeln (Stand: 15. Oktober 2026):

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