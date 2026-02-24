Unfreiwillige Beleidigung bei Tagesschau-Wiedersehen: Jens Riewa tritt bei Judith Rakers ins Fettnäpfchen

Als Tagesschau-Sprecherin erlebt man wohl trotz des ernsten Jobs einige lustige Geschichten. Doch manchmal tritt man auch in das eine oder andere Fettnäpfchen.

Vor einigen Jahren ist Judith Rakers aus dem Tagesschau-Team ausgestiegen, doch trotzdem bleibt sie dem deutschen Fernsehen treu. Kürzlich besuchte sie ihr altes Studio, wo einer ihrer alten Kollegen einen gewaltigen Fauxpas beging.



Judith Rakers bei Tagesschau-Wiedersehen: Riewa tritt in Fettnäpfchen

Bei der NDR Talk Show vom 20. Februar war unter anderem Judith Rakers zu Gast und erzählte von ihrer Rückkehr zum NDR. Sie war voller Vorfreude auf das Wiedersehen, verriet die Ex-Tagesschau-Sprecherin. Als sie ankam, begrüßte sie sogar der Pförtner sehr herzlich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sie traf dabei natürlich auch auf den Chefsprecher der Tagesschau, Jens Riewa. Der freute sich ebenfalls auf das Wiedersehen mit Rakers, äußerte sich aber ein wenig unglücklich gegenüber seiner ehemaligen Kollegin. "Geh doch erst mal in die Maske, dann fühlst du dich gleich besser", zitierte Rakers den Kollegen Riewa.



Weitere TV-News:

Tagesschau-Wiedersehen: So reagierte Rakers auf Riewas Fauxpas

Damit wurde Rakers indirekt beleidigt, und das Publikum lachte verlegen über die Geschichte. Rakers wies Riewa aber dezent darauf hin: "Ich sagte: 'Ich war schon in der Maske.'" Daraufhin lachte das Publikum wieder auf.



Für Riewa muss die Situation daraufhin wohl genauso unangenehm gewesen sein, doch das führt Rakers nicht weiter aus. Sie nahm seinen Kommentar nicht persönlich und kann heute wie damals gekonnt darüber lachen.



Tagesschau: Alle Sprecher:innen im Überblick

Die Hauptausgabe der Tagesschau läuft jeden Tag um 20:00 Uhr im Ersten. Für diese Ausgabe gibt es einige Sprecher:innen, zu denen bis 2024 auch Judith Rakers gehörte. Jens Riewa ist der aktuelle Chefsprecher der Hauptausgabe. Zum Team gehören auch Susanne Daubner, Thorsten Schröder, Julia-Niharika Sen und Romy Hiller. Darüber hinaus gibt es für die anderen Tagesschau-Ausgaben weitere Sprecher:innen.

