Ungewöhnlicher Bridgerton-Ersatz erobert erneut Netflix-Charts: Er tauscht Liebesgeschichte gegen Kriminalfälle

Bei Netflix ist eine lockerleichte Historienserie mit ihrer 3. Staffel zurückgekehrt, die jeden Bridgerton-Fan glücklich macht. Sie konnte jetzt wieder die Charts des Streamers erobern.

Seit der 4. Staffel von Bridgerton sind bereits einige Monate ins Land gegangen, doch den perfekten Ersatz liefert eine Netflix-Serie, die gerade erst in ihre 3. Season auf dem Streamer gestartet ist. Sie entführt euch ebenfalls ins 19. Jahrhundert, wartet mit opulenten Kostümen und Kulissen, leichtfüßigen Dialogen und spitzen Intrigen sowie einem Gerechtigkeitssinn für den gesellschaftliche Stand von Frauen auf.

Nur geht es darin nicht nach Großbritannien, sondern nach Italien. Und statt Liebesgeschichten ins Zentrum zu stellen, geht es hier vorwiegend um Kriminalfälle: Die Rede ist von Das Gesetz nach Lidia Poët.

Das Gesetz nach Lidia Poët auf Platz 3 in den Netflix-Charts: Darum geht's im ungewöhnlichen Bridgerton-Ersatz

Das Gesetz nach Lidia Poët beginnt im italienischen Turin des Jahres 1883. Lidia Poët (Matilda De Angelis) ist studierte Rechtswissenschaftlerin und möchte die erste weibliche Anwältin Italiens werden. Doch ihre Aufnahme in die Staats- und Rechtsanwaltskammer wird widerrufen, weil sie eine Frau ist. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als einen Job in der Kanzlei ihres Bruders anzunehmen.

Während sie plant, gegen das Urteil vorzugehen, gelingt es ihr, sich in verschiedene Ermittlungen hineinzuschmuggeln und Unschuldige vor Gericht zu verteidigen. Als ihr der attraktive Journalist Jacopo (Eduardo Scarpetta) über den Weg läuft, hat sie einen Unterstützer an ihrer Seite, der sich mit ihr gemeinsam in turbulente Kriminalfälle stürzt.

Die Serie ist 2023 bei Netflix gestartet, seit dem 15. April 2026 steht nun die 3. Staffel bei dem Streamer mit sechs brandneuen Folgen bereit. Diese konnten innerhalb nur eines Tages die Serien-Charts des Streamers erobern und es sich auf Platz 3 gemütlich machen. Dort steht Das Gesetz nach Lidia Poët aktuell neben folgenden Titeln (Stand: 16. April 2026):

Kommt Staffel 4 von Das Gesetz nach Lidia Poet zu Netflix?

Mit einer 4. Staffel der italienischen Netflix-Serie ist zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich nicht zu rechnen. Wie What's on Netflix im März 2026 berichtet hat, sollte die 3. Staffel als finale Season für Das Gesetz der Lidia Poët dienen und die Geschichte der Juristin zu Ende erzählen.

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand aus Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.

