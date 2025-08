Ungewöhnlicher Hilferuf auf Reddit: Enkelin sucht Romantische Komödien für 92-jährigen Großvater und RomCom-Fans retten ihren Filmabend

Der Filmabend mit dem eigenen Großvater stellte eine Reddit-Nutzerin vor Herausforderungen – doch auf Nachfrage hin eilten Fans von Romantischen Komödien aus aller Welt zu Hilfe.

Über wenig lässt sich so hervorragend diskutieren, wie über die abendliche Filmauswahl. Das musste auch eine Reddit-Nutzerin feststellen, die auf der Plattform einen Film-Notruf absetzte, um geeignete Romantische Komödien für sich und ihren Großvater zu finden.

RomCom-Fans auf Reddit retten Filmabend mit beeindruckender Liste

Wer kennt das nicht? Ein gemeinsamer Filmabend steht an, doch die Anwesenden können sich einfach nicht einigen, was laufen soll. So erging es auch der Reddit-Nutzerin Striking_Courage_822 mit ihrem Großvater. Erst vor wenigen Wochen ereilte folgender Film-Notruf die Gemeinschaft von Reddit :

Schnelle Hilfe! Romanze oder RomCom, die ich mit meinem 92-jährigen Großvater anschauen kann. Wir mögen beide andere Genres, aber das ist unsere einzige Gemeinsamkeit, lol. Wir sind offen für Filme aus jedem Jahrzehnt. Nichts allzu Anzügliches, weil es mein Großvater ist, aber wir sind auch nicht prüde.

Dabei gab sie Hinweise, in welche Richtung es gehen könnte:

Er kann komplexen Handlungssträngen nicht mehr folgen, aber ich versuche, den Hallmark-Mist zu vermeiden, den er mir normalerweise vorsetzt. Einige Filme, die wir in der Vergangenheit geliebt haben: Ein Herz und eine Krone, Easy A, Jerry Maguire, Natürlich blond.

Ihr ahnt es sicher schon: Die Tastaturen glühten und die romantisch veranlagten Film-Fans lieferten. Insgesamt bekam sie 244 Antworten mit exzellenten Vorschlägen.

Dabei waren Klassiker wie:

Auch ältere Filme haben es den Reddit-Nutzer:innen angetan, denn es fielen Titel wie Charade oder Barfuß im Park.

Beachtung fanden natürlich auch klassich gestrickte Romanzen, die nicht denselben Kultstatus genießen wie die oben genannten, aber bei den meisten Romantik-Fans (mindestens) einmal über den Bildschirm geflimmert sind:

Wer auf Filmberatung angewiesen ist, kann Reddit also im Hinterkopf behalten. Die hier versammelten Film-Fans teilen ihre Expertise gerne. In dem Fall haben sie mit ziemlicher Sicherheit einen Filmabend gerettet.