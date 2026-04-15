Ungewöhnliches Duell bei Schlag den Star: Fans wollen diesen Promi siegen sehen

Nach nur einer Woche Pause steht schon die nächste Schlag den Star-Ausgabe auf dem Programm. Diesmal mit einem unerwarteten Duell, bei dem Fans besonders einem Promi die Daumen drücken.

Bei ProSieben geht es im April Schlag auf Schlag! Erst am vergangenen Wochenende lieferten sich Henning Baum und Sebastian Ströbel bei Schlag den Star ein packendes Duell, das Ströbel am Ende für sich entscheiden konnte. Doch zum Durchatmen bleibt keine Zeit: Schon am heutigen Samstagabend stehen die nächsten beiden Promis in den Startlöchern, um in den legendären Challenges gegeneinander anzutreten.

Besonders interessant: Dieses Duell war ursprünglich als Aprilscherz gedacht! Die Fans sorgen im Netz bereits für einen riesigen Aufschrei – und sie scheinen sich fast einig zu sein, wer heute Abend als Sieger vom Platz gehen soll.

Doch kein Aprilscherz: Diese Promis treten bei Schlag den Star an

Alles begann mit einem Post am ersten April: Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show wurde das Duell Thorsten Legat gegen Harald Glööckler verkündet. Viele Userinnen und User rätselten zunächst: Genialer PR-Coup oder doch nur ein klassischer Aprilscherz? Während die meisten den Beitrag als Witz abtaten, ist nun klar: ProSieben macht ernst! Am Samstag, den 18. April, treten der Ex-Fußballer und der Mode-Zar um 20:15 Uhr live gegeneinander an.

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Die Kontrahenten könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. Thorsten Legat startete seine Karriere als Bundesliga-Profi. Mit rund 240 Spielen für Vereine wie den VfL Bochum, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und Schalke 04 sowie dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 1993 ist er sportlich gestählt. Nach seiner aktiven Zeit erfand sich der Familienvater als Realitystar völlig neu. Spätestens seit seinem Einzug ins Dschungelcamp 2016 ist er für seine großspurige Macho-Art und seinen legendären Schlachtruf "Kasalla!" deutschlandweit Kult.

Sein Gegenspieler bildet dazu den maximalen Kontrast: Harald Glööckler ist einer der bekanntesten Modeschöpfer Deutschlands und durch seine exzentrische Art unverkennbar. Mit seinem Label "Pompööös" feierte er im Teleshopping gigantische Erfolge und wurde zur Kultfigur. Auch er ist eine feste Größe im TV-Business: In Formaten wie Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! oder Promi Big Brother bewies er bereits mehrfach, dass hinter der extravaganten, geschminkten Fassade ein echter Kämpfer steckt.

Fans wollen IHN als Sieger

Die beiden Promis könnten in ihrer Art gegensätzlicher kaum sein – eine Paarung, die auch die Fan-Gemeinde spaltet. Besonders die Wahl von Thorsten Legat sorgt für reichlich Zündstoff: Viele kritisieren ProSieben für seine Nominierung, da der Ex-Fußballer in der Vergangenheit immer wieder durch frauenfeindliche Aussagen negativ auffiel.

Umso leidenschaftlicher drücken die Zuschauer nun Harald Glööckler die Daumen. Die Hoffnung auf einen Sieg des Mode-Schöpfers ist im Netz riesig. In den Kommentaren heißt es beispielsweise: "Ich hoffe, es kommen viele Wissensfragen. Da nützt dem Thorsten auch kein Kasalla", "Thorsten, das ist dein Ende" oder "Würde es so feiern, wenn Harald gegen den Legat gewinnt".

Doch trotz der Sympathiewerte für Glööckler gibt es auch die andere Seite: Viele Stimmen sehen den Sieg aufgrund der körperlichen Fitness klar bei Thorsten Legat. Eines steht jedenfalls fest: Die Vorfreude auf dieses ungewöhnliche und spannungsgeladene Duell ist riesig.