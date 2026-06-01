Unglaublich: 20-Jähriger schlägt Star Wars an den Kinokassen – und das war noch lange nicht alles

Star Wars: The Mandalorian and Grogu wird am zweiten Wochenende von gleich zwei Horror-Phänomenen von Nachwuchsfilmemachern in den Schatten gestellt.

Das US-amerikanische Box Office hielt vergangenes Wochenende mehrere historische Überraschungen bereit. Denn während Star Wars: The Mandalorian and Grogu trotz eines eher schwachen Starts für einen Sternenkriegsfilm der vermutete Kinokassen-King sein könnte, hatten zwei junge Filmemacher mit ihren Underdog-Horrorfilmen noch ein Wörtchen mitzureden.

Star Wars wird von Horror-Hits Backrooms und Obsession überschattet

Backrooms-Regisseur Kane Parsons ist gerade mal 20 Jahre alt. Mit seinem A24-Streifen setzte er seine eigene Analog-Horror-Webserie für die große Leinwand um. Und das mit vollem Erfolg, wie der Hollywood Reporter berichten kann. Während Mando und Baby Yoda am zweiten Wochenende gerade mal 24 Millionen US-Dollar einnahmen, brachte der Schrecken der gelben Hinterraumtapete zum Debüt satte 81 Millionen Dollar ein. Damit wurde Backrooms auch zum erfolgreichsten A24-Start aller Zeiten. Ab dem 18. Juni 2026 kann man sich hierzulande von seiner Gruselqualität überzeugen.

Einen historischen Kinokassenmoment erlebt auch Parsons Kollege Curry Barker mit seinem Horrorstreifen Obsession – Du sollst mich lieben. Der nahm am dritten Wochenende in US-Kinos immer noch über 26 Millionen Dollar ein und ist damit der erste Film seit E.T. von 1982 (!), der sich am sowohl zweiten als auch dritten Wochenende verbessert statt verschlechtert, nachdem er schon mehr als das 100-Fache seines seines Budgets eingenommen hat. Er kommt hierzulande am 25. Juni auf die Leinwand.

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Noch bemerkenswerter wird die Situation, wenn wir dievergleichen. Während Star Wars als effektlastige Blockbuster-Produktion aus der weit entfernten Galaxis über 165 US-Dollar verschlang, kosteten Backrooms und Obsession gerade mal 10 Millionen und 750. 000 US-Dollar. Manchmal ist weitreichende Mundpropaganda eben doch noch mehr wert, als eine gut geölte Franchise-Maschine.

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