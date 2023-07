Unglaublich: Barbie schlägt 15 Jahre alten Rekord von The Dark Knight, der als uneinholbar galt

Barbenheimer ist ein Phänomen, das zeigt der neuste Kassenrekord von Barbie. Der Margot Robbie-Hit hat eine Bestmarke von Christopher Nolans The Dark Knight überholt.

Der Siegeszug von Barbie an den Kinokassen reißt einfach nicht ab. Nachdem der Film mit Margot Robbie bereits am Startwochenende mehrere Rekorde brach und weltweit fast 340 Millionen Dollar eingespielt hatte, legte die pinke Puppenparade am Montag sogleich nach. Denn Barbie hat mal eben einen 15 Jahre alten Rekord gebrochen, an dem sich schon viele andere Filme die Box Office-Zähne ausgebissen haben.

Barbie übertrifft mal eben The Dark Knight

Am Montag nach dem Start hat Barbie allein in den USA noch einmal 26,1 Millionen Dollar eingespielt. Zur Einordnung: Das ist mehr als Filme wie Knock at the Cabin, Don't Worry Darling oder Smile an ihrem gesamten ersten Wochenende eingespielt haben. Für das verantwortliche Studio Warner Bros. ist das der beste Montag aller Zeiten. Den Rekord hielt zuvor The Dark Knight mit heroischen 24,6 Millionen Dollar, wie Collider erinnert.

Christopher Nolans neuer Film Oppenheimer lockt ebenfalls weiter das Publikum ins Kino. Er holte in den USA am Montag 12,6 Millionen Dollar in die Kassen von Universal. Beide Filme zusammen haben übrigens das viertbeste Box Office-Wochenende aller Zeiten angeführt (via Variety ). Der restliche Blockbuster-Sommer war von finanziellen Enttäuschungen wie The Flash, Fast X und Indiana Jones 5 gepflastert, was euch vielleicht das Staunen näher erklärt, mit dem die Analysten jede Meldung aus den Innereien der amerikanischen und internationalen Kinokassen vermelden. Ein Kino-Phänomen wie Barbenheimer gibt es schlicht nicht alle Tage.

In Deutschland liegt Barbie nach dem Wochenende mit 621.560 verkauften Tickets vor Oppenheimer, der trotz der Überlänge eine halbe Million Menschen ins Kino lockte.

