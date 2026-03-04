Unglaublich: Der meisterwartete Sci-Fi-Film des Jahres ist komplett ohne Greenscreen entstanden

Das 156-minütige Sci-Fi-Epos Der Astronaut - Project Hail Mary mit Ryan Gosling soll keine einzige Greenscreen-Szene enthalten. Das enthüllte jetzt Regisseur Chris Miller.

Kein anderer Film wurde von der Moviepilot-Community so oft vorgemerkt wie Der Astronaut - Project Hail Mary. Das kommende Sci-Fi-Abenteuer mit Ryan Gosling ging damit sogar noch vor Christopher Nolans Abenteuer-Epos Die Odyssee ins Ziel – und das will wirklich etwas heißen.

Während die Wartezeit auf den Film nun nur noch wenige Wochen beträgt, gießt ein neues enthülltes Detail zu der Bestseller-Verfilmung jetzt noch einmal gewaltig Öl ins Feuer der Vorfreude. Denn trotz seines üppigen Budgets und CGI-trächtigen Genres sollen die Regisseure Chris Miller und Phil Lord auf praktische Effekte gesetzt haben.

Echte Sets statt Greenscreen: Sci-Fi-Abenteuer Der Astronaut setzte auf praktische Effekte

Wie Chris Miller im Interview mit ComicBook.com verriet, soll es in dem 156-minuten langen Sci-Fi-Epos keine einzige Szene geben, die mithilfe eines Green- oder Bluescreens entstanden ist:

Was lustig an diesem Film ist, ist, dass es darin überhaupt keinen Greenscreen gibt. Kein einziger Green- oder Bluescreen wurde genutzt. Das ganze Raumschiff wurde als Set von innen heraus gebaut. Wir haben eine große Sektion des Außenbereichs des Raumschiffs gebaut. [Die Alien-Figur Rocky] war die ganze Zeit bei uns.

Das habe für Miller maßgeblich zur Atmosphäre des Films beigetragen:

Deshalb fühlt sich das Ganze real und natürlich an. Die Art und Weise, wie [Kameramann Greg Freisers] Team das Set mit praktischen Effekten ausgestattet hat, hat es ihm erlaubt die Kamera überall hinzubewegen und diese Momente zu finden. Denn man hat nicht geraten und darauf gezielt, wo Rocky möglicherweise sein könnte [wenn die Figur in der Postproduktion hinzugefügt wird]. Deshalb fühlt es sich an, als wäre es im Moment entstanden.

Für einen Film dieser Größenordnung und dieses Genres ist die Herangehensweise des Der Astronaut-Teams durchaus bemerkenswert. Wie der Branchennewsletter Puck berichtete, soll der Film ein Budget von rund 200 Millionen US-Dollar gehabt haben.

Wann kommt Der Astronaut - Project Hail Mary ins Kino?

Es dauert jetzt nicht mehr lange, bis wir uns von den praktischen Effekten in Der Astronaut - Project Hail Mary selbst überzeugen können. Der Film startet hierzulande am 19. März 2026 im Kino.

Das Sci-Fi-Abenteuer dreht sich um den Lehrer Ryland Grace (Ryan Gosling), der eines Tages ohne Erinnerungen in einem Raumschiff erwacht. Nach und nach kommt er hinter den Grund für seine Weltraummission: Er muss die Welt mitsamt der Menschheit vor der Vernichtung retten. Hilfe bekommt er dabei von einem unerwarteten Gast.