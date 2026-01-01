Unglaublich: Fantasy-Milliardenhit bricht neuen Rekord, der 102 Jahre nicht erreicht wurde

Ein Fantasy-Spektakel begeistert seit Wochen Millionen von Fans an den Kinokassen. Jetzt hat es sogar den Überhit Die Eiskönigin 2 geschlagen und einen Firmenrekord errungen.

Fantasy-Hit Zoomania spielt 1,45 Milliarden ein – das gab es in 102 Jahren nie

Zoomania 2 hat an den Kinokassen ein wahres Erdbeben ausgelöst und schon seit längerem die Milliardenmarke geknackt . Jetzt erreicht das Fantasy-Sequel einen neuen Meilenstein:– und schlägt damit den extrem erfolgreichen Die Eiskönigin 2

Wie Variety berichtet, hat Zoomania 2 mit einem Einspielergebnis von 1,45 Milliarden US-Dollar weltweit jetzt den Rekord von Die Eiskönigin gebrochen und ist zum erfolgreichsten Film der Walt Disney Animation Studios avanciert. Die Produktionsstätte gibt es bereits seit 1923. Sie brachte unzählige Disney-Klassiker wie Pinocchio, Das Dschungelbuch oder Der König der Löwen hervor.

Schaut hier den Trailer zu Zoomania 2:

Zoomania 2 - Trailer 3 (Deutsch) HD

Verantwortlich für den gigantischen Erfolg von Zoomania 2 ist laut Variety-Bericht nicht zuletzt der chinesische Markt, auf dem der Fantasy-Blockbuster bisher erstaunliche 500 Millionen Dollar erwirtschaften konnte. Es kam zuletzt selten vor, dass ein Hollywoodfilm dort überhaupt Erfolge feierte – geschweige denn in einer solchen Größenordnung.

Zoomania 2 dreht sich um das Ermittlerduo Judy (Originalstimme: Ginnifer Goodwin) und Nick (Jason Bateman), die im Zoomania-Sequel einen großen neuen Fall aufklären müssen: Die Schlange Gary De'Snake (Ke Huy Quan) hat offenbar ein wertvolles Buch gestohlen – doch nicht alles ist an dem Verbrechen so, wie es scheint.



Laut The Numbers ist Zoomania 2 mittlerweile der zweiterfolgreichste Film 2025. Über ihm thront, einsam und scheinbar unerreichbar, die chinesische Fantasy-Produktion Ne Zha 2.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.