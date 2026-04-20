Unglaublich: Mit diesem Crossover in The Rookie hat wirklich niemand gerechnet

Die neuste The Rookie-Folge hat es in sich. Niemand Geringeres als die beiden Supernatural-Hauptdarsteller Jensen Ackles und Jared Padalecki spielen mit. Und das ist längst nicht alles.

Wer sich am Wochenende die neuste The Rookie-Folge bei WOW angesehen hat, wird seinen Augen nicht getraut haben. Jensen Ackles und Jared Padalecki, die 15 Jahre Seite an Seite in Supernatural Dean und Sam Winchester spielten, treten darin auf. Sie sind zwar nur zwei von einem Dutzend spannender Gaststars in der Mockumentary-Spezialfolge, aber ihr Auftritt ist der Beste.

The Rookie braucht die Hilfe der Supernatural-Stars – ihr Spezialgebiet ist gefragt

Die 15. Folge der 8. Staffel von The Rookie, Survive the Streets, ist eine Episode, die Fans so schnell nicht vergessen werden. Neben einem erneuten Crossover mit Dropout kommt der Serienschöpfer Alexi Hawley höchstpersönlich vor die Kamera. Das macht er bereits zum fünften Mal. Hawley verkörpert einen Dokumentarfilmer, der mit Hilfe des LAPDs True Crime-Filme dreht. Diesmal interviewt er gemeinsam mit der aufstrebenden Filmemacherin Abigail Tierney (Madeleine Coghlan) allerdings nicht nur John Nolan (Nathan Fillion) & Co.

Wie Supernatural in diese Folge passt: Zu Beginn der Episode stirbt der ehemalige LAPD-Beamte Rich Rowley (Jamie Martz). Wir haben den schrägen Cop bereits in einer vergangenen Folge kennengelernt als denjenigen, der früher die Trainingsvideos drehte. Das tritt eine Ermittlung los, die zu einigen ungelösten Fällen führt, in denen angeblich ein Dämon namens Malaphus das Töten befohlen hätte. Und da kommt Supernatural ins Spiel.

Mehr The Rookie-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Die Ermittlungen führen nämlich bis in die Unterhaltungsindustrie. Dafür richten die Dokumentarfilmer:innen einen Zoom-Call mit Jensen Ackles und Jared Padalecki ein. Zum Einstieg erzählen die beiden, worum es in Supernautral geht, und Interviewerin Abigail meint: "So wie KPop Demon Hunters". Ackles verneint vehement: "Nein, nein, nicht so." Padalecki widerspricht ihm: "Naja, ich meine, irgendwo schon."

Sie erzählen im Interview, dass sie letztes Jahr auf einer Convention dem Ex-Cop Rich Rowley begegnet seien. Er wäre fixiert gewesen auf eine Supernatural-Episode, in der die beiden einen Dämon namens Malaphus bekämpfen. Der Zoom-Call mit den beiden startet in der Folge übrigens bei Minute 27:57, falls ihr schnell hinskippen wollt.

The Rookie schaut sich von Supernatural das Meta-Prinzip ab

Der Auftritt dauert zwar nicht einmal zwei volle Minuten, ist aber ein äußerst witziger Einschub in eine vollgepackte, abgedrehte Episode mit Rich Rowley-Comeback, komplett im Mockumentary-Stil, Alexi Hawley vor der Kamera und einem erneuten Auftritt der Dropout-Crew rund um Moderator Sam Reich.

The Rookie hat zwar einen leichten Hang zu solchen Spezialepisoden, wird Supernatural auf diesem Gebiet aber nie das Wasser reichen können. Supernatural hatte aufgrund seines Horror- und Fantasy-Genres natürlich um einiges mehr Freiheiten und hat 15 Jahre lang mit den absurdesten Meta-Ideen geglänzt sowie die vierte Wand durchbrochen. Das trieb Supernatural so weit, dass sich Jensen Ackles und Jared Padalecki in einer der beliebtesten Folgen der Serie, The French Mistake, selbst spielten.

Weitere News zu The Rookie:

The Rookie wurde gerade um eine 9. Staffel verlängert – wer weiß, welche schrägen Einfälle Alexi Hawley noch für uns parat haben wird. Survive the Streets könnt ihr seit dem 17. April bei WOW streamen, im Originalton mit deutschen Untertiteln.