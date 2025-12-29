Unglaublich: One Piece beendet eine Ära, die 26 Jahre und über 1000 Folgen gedauert hat

Die extrem beliebte Animeserie One Piece beendet eine Ära: Ab nächstem Jahr wird das Piraten-Abenteuer in einem völlig neuen Format ausgestrahlt.

Auch ein Pirat muss Traditionen ziehen lassen. So scheint es zumindest im Falle des Freibeuter-Anime One Piece zu sein: Die extrem beliebte Adaption des Kult-Mangas von Eiichiro Oda wird nach 26 Jahren und über 1000 Serienfolgen nicht mehr im Dauerbetrieb laufen, sondern in Staffelform erscheinen.

One Piece läuft weiter mit neuer Staffel: Was bedeutet die Änderung für Anime-Fans?

Wie unter anderem Comicbook.com berichtet, ist am 28. Dezember die letzte Folge des sogenannten Egghead-Arcs erschienen. Es handelt sich dabei um die insgesamt 1155. Episode.

Was ändert sich jetzt? Seit dem Beginn der Ausstrahlung in Japan 1999 wurden wöchentlich neue Folgen der Serie ausgestrahlt. Jetzt stellt das Anime-Phänomen auf den Staffelbetrieb um: 2026 wird eine Staffel mit 26 Episoden in zwei Teilen veröffentlicht. Zwischen Teil 1 und 2 wird es eine Pause geben, ebenso wie zwischen der kommenden Staffel und ihrem Nachfolger.

Die neue Staffel, die den sogenannten Elban-Arc erzählt, wird in Japan ab dem 5. April 2026 ausgestrahlt. Pro Folge soll ein Kapitel der Manga-Vorlage erzählt werden. Im Vergleich zum bisherigen Rhythmus, der ein Manga-Kapitel oft auf mehrere Anime-Folgen streckte, stellt das eine erhebliche Veränderung dar.

Was steckt hinter der großen One Piece-Änderung?

Wie etwa Polygon vermutet, sind erhöhte Qualitätsanforderungen der Grund für den Staffelbetrieb: Im wöchentlichen Betrieb müssen Anime-Folgen oft mit nicht story-relevanten Szenen gespickt werden, um sich an die den Veröffentlichungsrhythmus des Mangas anzupassen.

Unter der Akkordarbeit leidet außerdem oft die Qualität der Animation. Beides soll durch den Wechsel verbessert werden: Die Fans bekommen straffere Folgen mit höherer visueller Qualität – aber dafür eben nur eine Stückzahl von 26 statt den bisherigen 52.

Auch interessant:

Wann kommen die neuen One Piece-Folgen zu Crunchyroll und Netflix?

Auf Crunchyroll laufen die neuen One Piece-Folgen zeitgleich zur Originalausstrahlung mit deutschen Untertiteln – es steht zu erwarten, dass dort auch die nächsten Episoden ab dem 5. April 2026 ausgestrahlt werden. Auf Netflix landen die Piraten-Abenteuer mit einer zeitlichen Verzögerung: Der Abschluss des Egghead-Arcs wird dort erst am 3. Januar 2026 verfügbar sein. Wann das Elban-Abenteuer folgt, steht noch nicht fest.