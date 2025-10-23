Unglaublich: One Piece kommt nach 27 Jahren mit neuer deutscher Synchro und scharfem HD-Bild zu Netflix

Die Kult-Anime-Serie One Piece kommt offenbar bald zu Netflix. Und zwar in einer komplett neu aufgenommenen deutschen Synchro und scharfem HD-Bild. Die beliebten Sprecher:innen bleiben dieselben.

One Piece-Fans können sich nicht beschweren. Die Netflix-Realserie hat gerade neue Versionen zweier Lieblingsfiguren enthüllt, eine Anime-Neuauflage soll bald erscheinen. Nur die heißgeliebte deutsche Synchro des Original-One Piece bleibt Fans hierzulande leider oft verwehrt. Das will Netflix jetzt ändern: Die ersten Folgen des Anime sollen bald im Stream verfügbar werden. Aber mit einer komplett neuen deutschen Sychro.

Netflix spendiert One Piece eine neue deutsche Synchronfassung: Was steckt dahinter?

Die Enthüllung kommt vom Anime-Experten Ninotaku. Seinem Video zufolge kommen am 15. November 2025 die ersten 16 Folgen des One Piece-Originals zu Netflix. Und zwar in einer überarbeiteten HD-Fassung. 27 Jahre nach deutscher Erstausstrahlung gibt es den Beginn der Serie endlich bequem auf einem Streamer mit deutscher Synchro zu sehen.

Allerdings mit einer neuen deutschen Synchronfassung: Dem Video zufolge wurden die Folgen komplett neu vertont. Wen die Vorstellung völlig neuer Stimmen schreckt, der kann beruhigt sein: Die wichtigsten deutschen Sprecher:innen kehren zurück. Zu ihnen zählen unter anderem:

Den Kult-Anime komplett neu zu synchronisieren, wird einigen Fans unfassbar vorkommen. Dahinter stecken laut Fernsehserien.de wohl zwei Gründe: Einerseits liegen die Lizenzen an der ursprünglichen Synchronfassung aktuell beim Sender ProSieben MAXX. Eine neue vertragliche Vereinbarung zu treffen, könnte möglich, aber auch sehr teuer sein.

Darüber hinaus möchten die japanischen One Piece-Produzent:innen von Toei Animation weltweit einheitliche Namen für Figuren, Orte und Gegenstände der Piraten-Saga einführen. Von einzelnen inhaltlichen Veränderungen ist ebenfalls die Rede.

Schaut hier das Ninotaku-Video:

Wann kommt One Piece-Nachschub zu Netflix?

Nach der Veröffentlichung der ersten 16 Folgen des Original-Anime am 15. November 2025 werden Fans wohl erst einmal warten müssen: Die Neuauflage The One Piece hat noch kein genaues Startdatum. Die Netflix-Realserie soll im Laufe des Jahres 2026 erscheinen.