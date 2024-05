Unglaublich rasanter Thriller & Star-besetzter Gangsterfilm mit Hauptpreisen in Cannes ausgezeichnet

Heute wurde der Gewinner-Film der Goldenen Palme von Cannes bekannt gegeben. Der rasante Thriller über eine Tänzerin und einen Oligarchen-Sohn gehört zu den unterhaltsamsten Filmen des Festivals.

Seit dem 14. Mai trifft sich an der Croisette wieder die internationale Filmwelt für die Filmfestspiele von Cannes. Am Ende jedes Festivals steht die Verleihung des Hauptpreises, der Goldenen Palme für den besten Film im Wettbewerb. Heute Abend wurde Anora von Sean Baker (Florida Project) mit dem Hauptpreis des Festivals ausgezeichnet.

Anora von Sean Baker gewinnt die Goldene Palme von Cannes

Die Jury unter der Präsidentschaft der Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin Greta Gerwig (Barbie) überraschte mit ein paar Entscheidungen, die Goldene Palme allerdings wurde einem der Lieblinge der Kritik bei der 77. Ausgabe des Festivals überreicht. Anora ist eine Mischung aus Tragikomödie und rasantem Thriller und handelt von einer erotischen Tänzerin, die spontan einen Oligarchen-Sohn heiratet und verhindern muss, dass die Ehe annulliert wird. (Hier geht's zum ersten Eindruck des grandiosen Siegerfilms aus Cannes.)



Der Große Preis der Jury wurde der indischen Regisseurin Payal Kapadia für ihr Drama All We Imagine as Light überreicht, das von drei Krankenpflegerinnen handelt, die in Mumbai ihren eigenen Weg suchen und zusammenfinden. Das Regiedebüt ist der erste indische Film seit 30 Jahren, der es in den Wettbewerb von Cannes geschafft hat.

Preise für Jesse Plemons, Zoe Saldana und Selena Gomez

Anders als bei den Oscars besitzt die Jury des Wettbewerbs von Cannes gewisse Freiheiten bei der Preisvergabe, was sie dieses Jahr bei den Darstellenden bemerkbar macht. Denn statt einer Ausgezeichneten wurden gleich vier Schauspielerinnen mit dem Preis für die beste Darstellerin prämiert: Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón und Selena Gomez erhielten den Preis für ihre Leistungen in dem ungewöhnlichen Gangster-Musical Emilia Perez, in dem ein ehemaliger Drogenboss sein Leben als Frau entdeckt.

Bei den Herren wurde Jesse Plemons für seine drei Rollen im Episoden-Thriller Kinds of Kindness von Yorgos Lanthimos (Poor Things) der Darstellerpreis übergeben.

Die Preise des Wettbewerbs der 77. Internationalen Filmfestspiele in Cannes

Goldene Palme: Anora von Sean Baker (hier geht's zum ersten Eindruck von Anora)

Grand Prix: All We Imagine as Light von Payal Kapadia

Jury-Preis: Emilia Perez von Jacques Audiard

Preis für die Regie: Miguel Gomes für Grand Tour

Preis für die Darstellerin: Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez für Emilia Perez

Preis für den Darsteller: Jesse Plemons für Kinds of Kindness (Erster Eindruck aus Cannes)

Preis für das Drehbuch: Coralie Fargeat für The Substance (Erster Eindruck aus Cannes)

Spezial-Preis für das beste Drehbuch: The Seed of the Sacred Fig von Mohammad Rasoulof

Greta Gerwig, Lily Gladstone und Eva Green in der Jury

Regisseurin Greta Gerwig hatte dieses Jahr den Vorsitz der Jury des internationalen Wettbewerbs. Sie entschied über die Preise gemeinsam mit der türkischen Autorin und Fotografin Ebru Ceylan, der US-Schauspielerin Lily Gladstone, iher französischen Kollegin Eva Green, der libanesischen Autorin und Regisseurin Nadine Labaki, dem spanischen Regisseur J.A. Bayona, dem italienischen Schauspieler Pierfrancesco Favino sowie dem japanischen Regisseur Hirokazu Kore-eda und dem französischen Schauspieler Omar Sy.



Die 77. Internationalen Filmfestspiele von Cannes fanden vom 14. bis zum 25. Mai in der französischen Küstenstadt statt. Cannes gilt als bedeutendstes Filmfestival der Welt.