Unglaubliche Erkenntnis: Star Treks Vulkanier und die Stein-Aliens aus Der Astronaut sind Nachbarn

Auch wenn sich Star Trek und der diesjährige Kino-Hit Der Astronaut wohl nie auf dem Bildschirm kreuzen werden, haben Fans eine unglaubliche Entdeckung gemacht: Mr. Spock und Rocky sind Nachbarn.

Nicht nur Star Trek-Fans waren von der Verfilmung des Romans Der Astronaut - Project Hail Mary von Andy Weir begeistert. Der Sci-Fi-Blockbuster hat dieses Jahr mehr als 500 Millionen US-Dollar eingespielt und ist ein großer Erfolg. Und als gäbe es nicht schon genug Gründe, den Film und natürlich auch die Romanvorlage zu lieben, hat ein Trekkie eine spannende Verbindung zwischen den Werken herausgefunden.

Der Astronaut-Autor Andy Weir ist Star Trek-Fan und hat den Vulkaniern spannende Nachbarn verpasst

Auf Reddit teilte User Skylinneas seine Entdeckung. Er stellte fest, dass die Eridianer, die Stein-Aliens aus Der Astronaut, auf einem Planeten des Sterns 40 Eridani A leben. Einigen Star Trek-Fans dürfte dieser Name etwas sagen. Immerhin ist dies dasselbe Sternensystem, in dem auch der Planet Vulkan seine Kreise zieht. Damit wären die Eridianer und die Vulkanier Nachbarn.

Dass diese beiden sehr unterschiedlichen Völker sich ein Sternensystem teilen, ist möglicherweise gar kein Zufall. In den Kommentaren des Reddit-Posts weisen weitere Fans darauf hin, dass Weir selbst ein großer Star Trek-Fan ist. Dementsprechend könnte er seine Eridianer absichtlich in dieses Sternensystem verfrachtet haben.

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Das Sonnensystem von Spock und Rocky gibt es wirklich

Dafür spricht, dass 40 Eridani A ein tatsächlich existierender Stern in unserer Galaxie ist. Etwas anderes würde man von einem Autor wie Weir wohl auch nicht erwarten. Immerhin gehört er zu den bekanntesten modernen Vertretern des Unter-Genres Hard Sci-Fi, dessen Rahmenbedingungen sich meist an wissenschaftliche Fakten orientieren.

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Trotz der Nachbarschaft ist es unwahrscheinlich, dass wir beide Spezies vereint auf der Leinwand oder dem Bildschirm sehen werden. Dennoch wäre es sicher eine interessante Idee zu erfahren, was aus den Eridianern geworden ist. Da Star Trek in der Zukunft spielt, wäre ein Auftritt oder zumindest eine Erwähnung des sympathischen Stein-Volks durchaus amüsant als Inside-Joke für Sci-Fi-Fans.