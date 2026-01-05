Unglaublicher Rekord dank Avatar 3 aufgestellt – das hat in der Geschichte noch niemand geschafft

Avatar: Fire and Ash hat am Wochenende die Milliarden-Marke an den Kinokassen überschritten. Für Regisseur James Cameron markiert dieser Moment einen ganz besonderen Punkt in seiner Karriere.

Der Siegeszug von Avatar: Fire and Ash geht an den Kinokassen weiter. Nachdem die Sci-Fi-Fortsetzung Mitte Dezember in den Kinos gestartet ist, kann sie nun eine wichtige Station in ihrem Box-Office-Run verzeichnen: Fire and Ash ist offiziell ein Milliardär. Am Wochenende passierte der Film die goldene Marke.

Avatar 3 spielt über eine Milliarde an den Kinokassen ein

Das ist bislang nur 60 Filmen in der Geschichte gelungen. Wie der Hollywood Reporter berichtet, konnte das neue Pandora-Abenteuer am Samstag die große Hürde nehmen – mit einem weltweiten Einspielrgebnis von 1,083 Milliarden US-Dollar. 303 Millionen stammen aus den USA, der Rest aus den internationalen Märkten.

Im direkten Vergleich zu seinem Vorgänger hängt der jüngste Eintrag der Sci-Fi-Saga dennoch etwas hinterher: Avatar: The Way of Water wurde innerhalb von nur zwei Tagen zum Milliardär. Fire and Ash verbringt dagegen bereits 19 Tage in den US-amerikanischen Lichtspielhäusern, in anderen Ländern mitunter sogar noch länger.

Neuer Rekord: James Cameron fährt vierten Milliarden-Hit ein

Für viele Menschen in der Branche steht jetzt die Frage im Raum, ob Teil 3 auch die nächste Milliarden-Hürde schafft. Regisseur James Cameron kann trotzdem schon anstoßen, denn er ist ab sofort der einzige Filmemacher auf dem Planeten, der vier Milliarden-Hits vorweisen kann, und das auch noch infolge:

Cameron setzt sich damit eindeutig vor die Russo-Brüder, die im Lauf ihrer Karriere drei Milliarden-Hits ins Kino gebracht haben. Neben The First Avenger: Civil War gehören dazu Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame. Es ist davon auszugehen, dass sie mit Avengers: Doomsday dieses Jahr wieder zu Cameron aufholen.

Sci-Fi-Fortsetzung: Die Avatar-Reihe ist noch nicht zu Ende

Zwei weitere Avatar-Filme sind angekündigt. Diese sollen jeweils im Dezember 2029 und 2031 ins Kino kommen. Cameron zeigte sich zuletzt allerdings etwas zögerlich, was die direkte Weiterarbeit angeht. Bei dem anhaltenden Erfolg wird Disney die Reihe aber wohl kaum fallen lassen. Sicherlich wird es hier bald ein Update geben.