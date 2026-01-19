Unglaublicher Rekord: Neues Fantasy-Abenteuer gehört jetzt zu den 10 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten

Dieses tierische Fantasy-Abenteuer hat über 1,7 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingenommen. Damit ist er nun der erfolgreichste Film seiner Art – und zwar aller Zeiten.

Zehn Jahre mussten Fans sich gedulden, bevor am 26. November 2025 mit Zoomania 2 endlich die Fortsetzung des beliebten Fantasy-Abenteuers aus dem Hause Disney gestartet ist. Darin kehren Kaninchen Judy Hopps und Fuchs Nick Wilde als Polizei-Duo zurück und ermitteln in einem brandneuen Fall, der sich um mysteriöse Amphibien dreht.

Während Zoomania 2 bereits kurz nach Kinostart ordentlich die Kassen klingeln ließ, gibt es nun einen unglaublichen Rekord zu vermelden. Denn der Animationsfilm hat etwas geschafft, was kein Film seiner Art je geschafft hat.

Zoomania 2 ist jetzt der erfolgreichste Hollywood-Animationsfilm aller Zeiten

Wie Deadline berichtet, hat Zoomania 2 mittlerweile über 1,703 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielen können. Damit ist das Fantasy-Abenteuer nun offiziell der erfolgreichste Animationsfilm, der in der westlichen Hemisphäre produziert wurde. Zuvor wurde dieser Titel von Alles steht Kopf 2 gehalten, der rund 1,69 Milliarden US-Dollar einnehmen konnte.

Damit hat es Zoomania 2 nun auch ins Ranking der 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten geschafft - unabhängig vom Genre. Dort steht der Animationfilm nun auf Platz 9 und konnte an Disneys Der König der Löwen (1,633 Milliarden US-Dollar) und Jurassic World (1,672 Milliarden US-Dollar) vorbeiziehen.

Das ist die Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten:

Zoomania 2 ist nicht der weltweit erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten

So unglaublich dieser Erfolg ist, wird er jedoch auf weltweiter Ebene noch von einem anderen Animationsfilm überboten. Der chinesische Film Ne Zha 2 hält mit rund 2,259 Milliarden US-Dollar den Titel des weltweit erfolgreichsten Animationsfilms aller Zeiten. Hierzulande ist der Film am 27. März 2025 in ausgewählten Kinos gestartet. Streamen kann man das Fantasy-Abenteuer in Deutschland allerdings noch nicht.