Unglaubliches Abenteuer bei Disney+: Bildgewaltige Reise spürt großem Geheimnis unserer Erde nach

Ein legendärer Filmemacher geht mit einigen außergewöhnlichen Menschen auf ein Abenteuer. Die Reise führt ins Herz Afrikas und zu großen Entdeckungen – die Bilder dazu streamen bei Disney+.

Neben aller Action, Fantasy und dem allgegenwärtigen Horror brauchen wir ab und an auch reale Geschichten. Über unsere eigene Welt. Denn die verbirgt bis heute große Geheimnisse. Und diesen Geheimnissen nachzuspüren kann ebenso magisch und abenteuerlich sein wie ein großes, fiktives Epos.

Noch besser wird eine gute Dokumentation über die Rätsel unseres Planeten nur dann, wenn ein:e fantastische:r Filmemacher:in die Regie übernimmt. Und wer wäre besser geeignet als ein Exzentriker, ein Leidenschaftsfilmer, eine lebende Legende – ja, wer könnte da besser sein als Werner Herzog persönlich? Mit Ghost Elephants – Die Geister im Hochland Angolas geht es bei Disney+ auf Geister- und Elefantensuche.

Für Ghost Elephants suchen Werner Herzog und ein unglaubliches Team nach mystischen Elefanten

Großwild ist seit jeher ein Faszinosum für uns Menschen. Die Tiere, die uns um Meter überragen, die so viel schwerer und mächtiger sind als wir. Und größer und mächtiger als der afrikanische Elefant wird nun einmal kein Landlebewesen. Biologe Steve Boyes kann das nur bestätigen. Er sucht schon seit Jahren nach einer ganz besonderen Elefantenherde.

Geisterelefanten nennt man sie in den Gegenden, durch die sie zieht – in Angola und Namibia. Sie sind allen Annahmen nach größer als alle anderen Vertreter ihrer Art in Afrika. Auf Angolas Hochebene und in den Wäldern dort leben sie. Doch wirklich gesehen hat sie praktisch noch niemand. Auch über Helikoptersuchen und Kamerafallen gab es praktisch keine Hinweise. Bis jetzt.

Boyes und Herzog tun sich zusammen, um die legendären Elefanten aufzuspüren und zu dokumentieren. Die Reise ist beschwerlich und die Suche fast unmöglich. Doch mit einem unerschrockenen Team aus einigen der besten Spurenleser:innen des Kontinents, Wissenschaftler:innen und Helfer:innen könnte es gelingen.

Ghost Elephants bei Disney+ ist ein eindrucksvolles Abenteuer, das uns in Staunen versetzt

Wenn sich ein Dokumentarfilm über ein paar Elefanten (von denen der Großteil der Menschheit noch nie gehört hat) für alle Zuschauenden wie ein Abenteuerfilm anfühlt, war der Regisseur mit Leib und Seele dabei. Und das merkt man hier in jeder Sekunde. Herzog ist von der Frage, ob die Geisterelefanten wirklich existieren, genauso gefesselt wie Boyes. Jedes Bild des Films spiegelt das wider.

Und nicht nur das: Herzog schafft es, unglaublich viel Spannung aufzubauen. Und er schafft es, unsere Faszination für die Natur und die Menschen, die ihr nah geblieben sind, anzufachen. So wird Ghost Elephants zu einer Liebeserklärung an unsere Erde. Aber auch zu einer eindringlichen Erinnerung, dass wir nicht alleine sind auf diesem Planeten.

Zum Weiterlesen: Bei Netflix gibt es einen der besten Filme 2025

Herzog überbringt diese Botschaft der Verantwortung ohne erhobenen Zeigefinger. Nur über seine Bilder, die Gesichter der Einwohner:innen Namibias und Angolas, über deren Erzählungen und die Erlebnisse der Abenteuercrew. Der Film lässt uns mit einem lachenden und einem weinenden Auge und einer tiefen Verbundenheit zu den geisterhaften Elefanten zurück, die lange nachhallt.

Wer mit auf Elefantensuche gehen will, kann das ab heute im Streaming-Abo bei Disney+.

