"Ungutes Gefühl": Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat sucht verzweifelt das Gespräch mit der Expertin

Bei Hochzeit auf den ersten Blick lernen sich die Paare in den Flitterwochen besser kennen. Dabei kommen viele an ihre Grenzen und suchen Hilfe beim Expertenteam.

Marc und Marco sind bei Hochzeit auf den ersten Blick in den Flitterwochen und kommen sich immer näher. Doch zwischen den beiden Männern kommt es immer wieder zu Konflikten. Marco ist deshalb verzweifelt und braucht das Gespräch mit einer Expertin.

Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat Marco hat ein ungutes Gefühl

Marco und Marc haben nach ihrem Jawort bei Hochzeit auf den ersten Blick bereits einige Zeit in ihren Flitterwochen auf Teneriffa verbracht und lernen sich immer besser kennen. Dabei kommen nicht nur die positiven Seiten zum Vorschein, sondern auch die Macken des jeweils anderen. Marco stößt bei Marcs Verhalten oft an seine Grenzen und sucht deshalb das Gespräch mit Expertin Beate Quinn. Er brauche Tipps, wie er in bestimmten Situationen besser mit seinem Ehemann reagieren kann, denn er habe ein "ungutes Gefühl".





Marco berichtet von einer Situation, die sich am Vortag zugetragen hatte. Marco habe auf Marc gewartet und sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmen würde. Marc habe ihm zu verstehen gegeben, dass "nichts in Ordnung" sei, er aber darüber später sprechen wolle. Marco hatte sofort das Gefühl, die beiden hätten Streit und als Marc ihn dann einfach küsste, wehrte er ab. Für Marco sei der Kuss in diesem Moment unpassend gewesen, er hätte zuerst den Streit klären wollen.

Quinn rät Marco immer in den Kontakt zu gehen und Marc in diesen Momenten zu zeigen, dass sein Ehemann für ihn da ist und nicht abhaut, auch wenn Marc gerade nicht so funktionieren kann, wie er möchte.

Marc sieht die Situation ganz anders

Auch Marc spricht währenddessen mit Expertin Dr. Sandra Köhldorfer und erklärt die Situation anders. Er sei nämlich nicht sauer auf Marco, sondern auf sich selbst gewesen. Er sei von der Situation des Hotelzimmers und der fehlenden Privatsphäre getriggert gewesen und habe einfach Dinge ausgesprochen, ohne vorher mit seinem Partner darüber zu sprechen. Marc sei dann in seiner "Schleife" gefangen und würde aus seiner Stimmung nicht mehr herauskommen. In sollen Momenten würde er sich einfach eine Umarmung wünschen, doch die Kommunikation falle ihm schwer. Die Psychologin legt ihm ans Herz, Marco auf jeden Fall von seinen Bedürfnissen zu erzählen.

Eine neue Folge von Hochzeit auf den ersten Blick gibt es dienstags um 20:15 Uhr bei Sat.1 und jeweils eine Woche im Voraus bei Joyn.