Bei Unser Charly war er der Star: Die traurige Geschichte hinter dem bekanntesten TV-Affen Deutschlands

Unser Charly war in den 90ern und 2000ern ein Dauerbrenner im ZDF. Kein Wunder: Der Schimpanse Charly kam beim Publikum richtig gut an. Aber was wurde aus dem tierischen Darsteller nach der Show?

Unser Charly ist einfach Kult. Die Vorabend-Serie lief für 17 Jahre im TV und erfreute sich auch im europäischen Ausland großer Beliebtheit. Das Markenzeichen: Schimpanse Charly sorgte mit seinen Auftritten immer wieder für Spaß und Trubel. Doch was wurde eigentlich aus dem beliebten Schimpansen, der die Rolle des Charly übernahm?

Unser Charly: Der süße Schimpanse begeisterte Jung und Alt

Unser Charly erzählt die Geschichte des Schimpansen Charly, der aus den Händen einer Tierschmuggler-Bande entkommt und bei einer Berliner Tierarztfamilie Zuflucht findet. Dort mischt er das Leben seiner menschlichen Mitbewohner auf und sorgt mit frechen Streichen für Lacher. Die Show begeisterte Jung und Alt, denn Charlys Auftritte ließen Kinderherzen höher schlagen, während das zwischenmenschliche Drama auch Erwachsene vor die Bildschirme lockte.

Von 1995 bis 2012 sendete das ZDF neue Folgen, aber nach 16 Staffeln war dann endgültig Schluss. Der Grund fürs Serien-Aus lag wohl in der immer lauter werdenden Kritik des Tierschutzes: Immer wieder wurde den Verantwortlichen vorgeworfen, dass die Show für Unterhaltungszwecke schutzlose Tiere ausbeuten würde.

Knallhart aussortiert: Das wurde aus dem beliebten Schimpansen von Unser Charly

Kaum zu glauben, aber wahr: Hinter der Rolle des Charly steckten im Laufe der Jahre zahlreiche Affen – laut ZDF sollen es sogar 14 Schimpansen gewesen sein. Wie der Tierschutz-Podcast "Hohe Tiere" berichtet, gab es für diesen Darsteller-Wechsel einen Grund: Sobald die Affen ihre Pubertät erreicht hatten, waren sie aufgrund ihrer aggressiven Art für den Dreh nicht mehr geeignet und mussten aussortiert werden.

Weil die Schimpansen schon im Kindesalter von ihren Familien getrennt worden waren, gab es für die sensiblen Tiere keine Chance mehr, nach dem Dreh in die Natur zurückzukehren. Den höchst intelligenten Menschenaffen blühte also nach wenigen Jahren vor der Kamera ein langes Schicksal in Gefangenschaft. Wie die Welt 2010 berichtete, standen den ausrangierten Affen viele Jahrzehnte in Gefangenschaft bevor: "Die Tiertrainer stehen also vor dem Problem [...] Schimpansen, die kein Geld mehr einspielen, fast ein halbes Jahrhundert durchfüttern zu müssen", so der Universitätsprofessor Carsten Niemitz gegenüber Welt.

Wo genau die Charly-Darsteller heute sind, ist nicht bekannt. Schon vor über zehn Jahren wurde aber Kritik laut, dass die verantwortliche Firma die Affen in ein trostloses Tierasyl in Texas abgeschoben haben soll. Gegenüber Welt habe eine Sprecherin der Firma aber ausgesagt, dass die prekären Zustände von damals längst der Vergangenheit angehören: Heute seien die Tiere in einem Naturpark in Kalifornien untergebracht. Im Podcast "Hohe Tiere" konnte man 2021 zwei der Schimpansen ausfindig machen. Sie sollen in einer Auffangstation in Texas leben.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.