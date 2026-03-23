Unterhaltsam und sauwitzig: Bei Netflix streamt ein Abenteuer-Blockbuster, der eine tote Reihe zum Millionenefrachise gemacht hat

Einer der unterhaltsamsten Abenteuerfilme der letzten Jahre mit Dwayne Johnson, Chris Rock und Jack Black läuft aktuell bei Netflix. Und ein weiterer Teil der Dschungel-Action ist definitiv geplant.

Jumanji war einer der beliebtesten Fantasy-Abenteuerfilme der 90er und spielte laut The Numbers über 260 Millionen US-Dollar ein. Der Nachfolger Zathura – Ein Abenteuer im Weltraum erzählt von einer weiteren Brettspielreise im All, konnte aber nicht mal die Produktionskosten einholen. Vielleicht lag das Franchise deshalb so lange still.

Erst 2017, also 21 Jahre nach dem ersten Teil, wurde die Reihe mit Jumanji: Willkommen im Dschungel fortgesetzt. Das Remake mit Dwayne Johnson erwirtschaftete fast eine Milliarde (via The Numbers ) und streamt unter anderem bei Netflix.

Darum geht es in Jumanji: Willkommen im Dschungel mit Dwayne Johnson

Als vier Highschool-Schüler:innen nachsitzen, verwandelt sich ihr langweiliger Nachmittag plötzlich in ein unvergessliches Abenteuer, als sie ein Videospiel finden, das die Teenager in dessen Welt zieht.

Plötzlich finden sie sich in den Körpern der Spielcharaktere wieder, zu denen der muskulöse Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), sein schmächtiger Sidekick Moose Finbar (Kevin Hart), die Kampf-Amazone Ruby Roundhouse (Karen Gillan) und der belesene Professors Shelly Oberon (Jack Black) gehören. Gemeinsam müssen sie die vielen Herausforderungen des Spiels meistern, wenn sie wieder in ihre Welt zurückkehren wollen.

Das große Jumnji-Universum geht weiter

Das Remake bringt zwar die Dschungel-Welt zurück, bezieht sich ansonsten aber nicht auf die Handlung und die Charaktere aus dem Originalfilm. Lediglich auf das Brettspiel, was im 1996 erschienenen Film die Kinder ins Abenteuer zog, wurde Bezug genommen.

2019 erschien dann mit Jumanji: The Next Level eine direkte Fortsetzung zum Remake. Doch damit nicht genug, denn Teil 3 kommt definitiv. Neben Johnson werden auch die anderen Hauptdarsteller:innen wieder ans Set zurückkehren. Einen Kinostart 2026 gibt es bereits.

Details zur Handlung sind noch nicht bekannt. Vermutungen zufolge könnte sich die Geschichte darum drehen, dass es die Videospiel-Charaktere in die echte Welt verschlägt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im April 2024 auf Moviepilot erschienen.

