Unterhaltsame Agenten-Action erobert Netflix-Charts: Sie ging im Kino gnadenlos unter und der Grund ist traurig

Eine Action-Komödie erobert gerade die Netflix-Charts, in der ein Marvel-Star ein kleines Mädchen in das geheime Handwerk der Spionage einführen muss.

Anfang 2020 kam eine Action-Komödie in die deutschen Kinos, die dort völlig unterging. Der Grund dafür war die Covid-19-Pandemie, die mit dem Kinostart von Der Spion von nebenan zusammenfiel und somit weitaus weniger Menschen ermöglichte, den Film in den Lichtspielhäusern zu sehen, als ursprünglich geplant. In den USA wurde der Kinostart für den Film sogar gänzlich gestrichen und stattdessen direkt bei Amazon Prime Video im Abo veröffentlicht. Dort mauserte sich Der Spion von nebenan allerdings zum großen Streaming-Hit.

So ähnlich passiert es jetzt gerade wieder in Deutschland, denn die Action-Komödie ist vor wenigen Tagen bei Netflix im Programm gelandet und hat es direkt in die Charts des Streamers geschafft.

Agenten-Komödie Der Spion von nebenan mit Marvel-Star Dave Bautista erobert Platz 3 bei Netflix

Der Spion von nebenan dreht sich um den CIA-Agenten JJ (Dave Bautista), der nach einem schief gelaufenen Job dazu degradiert wird, undercover eine Familie zu überwachen. Doch schon bald wird er von der 9-jährigen Tochter der Familie, Sophie (Chloe Coleman), ertappt und heimtückisch erpresst: JJ soll sie in das geheime Handwerk der Spionage einführen. Im Gegenzug wird sie seine wahre Identität für sich behalten. Langsam aber sicher entsteht neben jede Menge Chaos eine unerwartete und ungewöhnliche Freundschaft.

Der Film wurde von Peter Segal (50 erste Dates) nach einem Drehbuch des Autoren-Duos Erich Hoeber und Jon Hoeber (R.E.D. - Älter, härter, besser) inszeniert. Guardians of the Galaxy-Star Dave Bautista fungierte bei Der Spion von nebenan nicht nur als Hauptdarsteller, sondern ebenfalls als Produzent. Die Action-Komödie ist am 12. März 2020 in den deutschen Kinos angelaufen. Seit wenigen Tagen steht sie nun im Netflix-Programm, wo sie direkt den 3. Platz der Film-Charts erobern konnte.

Das ist sind die aktuellen Film-Charts bei Netflix (Stand: 19. März 2026):

Der Spion von nebenan wurde vor 2 Jahren fortgesetzt

2024 wurde der Film mit Der Spion von Nebenan 2 fortgesetzt, in dem Dave Bautista und Chloe Coleman für eine neue Mission zurückkehrten. Das Sequel hat keinen Kinostart mehr erhalten sondern ist direkt als Amazon-Original bei dem Streamer im Abo erschienen. Dort steht er noch immer im Programm.

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