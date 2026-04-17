Unterhaltsamer Fantasyfilm erobert die Netflix-Charts: 2 Mega-Stars tauschen die Rollen und stiften pures Chaos

In den Netflix-Charts erlebt gerade eine Fantasy-Komödie mit Deadpool-Star Ryan Reynolds ein Comeback und hat es bereits auf Platz 3 der begehrten Rangliste geschafft.

Die Netflix-Charts sind ein kunterbuntes Sammelsurium aus brandneuen Netflix-Originals, kürzlichen Kino-Hits und älteren Filmen, die mittlerweile beinahe in Vergessenheit geraten sind, auf dem Streamer aber eine Art zweiten Frühling erleben. So verhält es sich auch mit der Fantasy-Komödie Wie ausgewechselt, in der Ryan Reynolds und Jason Bateman in das Leben des jeweils anderen schlüpfen.

Der Film steht seit neuestem auf Platz 3 der Film-Charts von Netflix.

Fantasy-Komödie Wie ausgewechselt mit Ryan Reynolds auf Platz 3 bei Netflix

Das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner. So empfinden es jedenfalls die besten Freunde Mitch (Reynolds) und Dave ( Bateman), die mit ihrem eigenen Leben unzufrieden sind und den jeweils anderen um das Seine beneiden. Dave ist Anwalt und Familienvater, Mitch hingegen ein sorgloser Single ohne Verantwortung. Was für den einen ein schweres Los ist, ist für den anderen die absolute Traumvorstellung.

Doch sollte man stets aufpassen, was man sich wünscht – denn für Mitch und Dave wird diese Wunschvorstellung plötzlich zur Realität, als sie im Leben des jeweils anderen aufwachen. Auf den ersten Schock und Spaß folgt schnell die Erkenntnis, dass das Leben des jeweils anderen auch seine Schattenseiten mit sich bringt.

David Dobkin übernahm bei Wie ausgewechselt die Inszenierung und zuvor unter anderem bei den erfolgreichen Komödien Shanghai Knights und Die Hochzeits-Crasher auf dem Regiestuhl Platz nahm. Neben Ryan Reynolds und Jason Bateman sind in dem Rollentauschfilm unter anderem Olivia Wilde, Leslie Mann und Alan Arkin zu sehen.



Wie ausgewechselt ist im März 2011 in den deutschen Kinos angelaufen und konnte gegen ein Budget von rund 52 Millionen US-Dollar laut Box Office Mojo weltweit etwa 75 Millionen wieder einspielen. Vor wenigen Tagen ist der Film wieder ins Streaming-Programm bei Netflix eingezogen, wo er direkt in die Charts einsteigen konnte. Aktuell steht er dort neben folgenden Titeln (Stand: 17. April 2026):

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand aus Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.