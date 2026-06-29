Unterhaltsamer Film erobert Netflix: Perfekt zum Entspannen bei diesen Temperaturen

In den Film-Charts von Netflix thront eine neue Komödie an der Spitze, die kurzweiligen Spaß verspricht. Klingt wie idealer Zeitvertreib im Sommer.

In den Netflix-Charts erobern immer wieder neue Filme die Spitze, die nicht unbedingt große Kunst sind. Manchmal reicht es auch, etwas über 90 Minuten kurzweilig unterhalten zu werden, während draußen die Hitze drückt. So ein Beispiel ist gerade wieder die Komödie Little Brother mit den Stars John Cena (Peacemaker) und Eric André (Bad Trip), die in den Film-Charts des Streamers seit dem Wochenende auf Platz 1 thront.

Neuer Platz 1 bei Netflix: Darum geht es in der Komödie Little Brother

Im Film von Regisseur Matt Spicer (Magic Camp) spielt Cena den erfolgreichen Immobilienmakler Rudd, der ein glückliches Leben mit seiner Ehefrau Deirdre (Michelle Monaghan) führt. Als er erfährt, dass sein Bruder nach einem Autounfall im Krankenhaus liegt, begibt er sich sofort dorthin. Vor Ort realisiert er, dass es sich bei dem Verletzten um Marcus (André) handelt, für den Rudd vor langer Zeit in der Highschool der Pate zur Einschulung war. Nachdem sie ihn aus Mitleid bei sich aufnehmen, bricht schnell pures Chaos aus.

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Mit 100 Minuten Laufzeit ist Little Brother genau die Art von, die bei Netflix vorübergehend großen Erfolg feiern kann. Mit John Cena in der Hauptrolle lockt der Streifen zudem mit einem Star, der in Filmen wie Der Sex Pakt Heads of State und Dating Queen sein Comedy-Talent unter Beweis gestellt hat.

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