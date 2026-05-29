Unterschätzter Katastrophenfilm heute im TV: Er kostete 100 Millionen Dollar und basiert auf wahrer Geschichte

Heute läuft ein bildgewaltiger Katastrophenfilm im Fernsehen, dem ihr eine zweite Chance geben solltet. Pompeii war viel aufwendiger, als ihr vielleicht vermutet.

Viele Katastrophenfilme basieren auf wahren Begebenheiten, aber die wenigsten müssen eine Katastrophe darstellen, die sich vor fast 2000 Jahren ereignete. Pompeii versucht genau das. Resident Evil-Regisseur Paul W.S. Anderson erschuf 2014 ein bildgewaltiges und ambitioniertes Werk, das leider bis heute belächelt wird. Bei einem Budget von 100 Millionen US-Dollar spielte er nur 118 Millionen wieder ein . Heute läuft Pompeii im TV und ihr könnt ihm eine zweite Chance geben.

Sixx strahlt den Blockbuster am 31. Mai um 22:50 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, dann könnt ihr Pompeii aktuell bei Amazon Prime im Abo streamen.

Vulkanausbruch mit Liebesgeschichte: Worum geht es in Pompeii?

Natürlich geht es bei Pompeii vor allem um den berühmten, fatalen Vulkanausbruch des Vesuv im Jahr 79 n. Chr. (unten mehr dazu). Aber jeder gute Katastrophenfilm hat eine schmalzige Rahmenhandlung, durch die wir die Figuren besser kennenlernen, die im Rest der Laufzeit um ihr Leben kämpfen.

Das hier ist der Nebenplot von Pompeii: Der Sklave Milo (Kit Harington) schlägt sich als Gladiator durch. Mal wird er von der Menge angefeuert, mal wird er ausgebuht. Als er der wohlhabenden Cassia (Emily Browning) begegnet, beginnt sich Milo ein Leben ohne tägliches Blutvergießen vorzustellen. Sie ist ein Mensch, der ihn mit völlig anderen Augen sieht. Das Problem: Auch der machthungrige Senator Corvus (Kiefer Sutherland) hat es auf Cassia abgesehen.



Pompeii hält sich überraschend genau an die wahren Hintergründe

Regisseur Paul W.S. Anderson stand vor zwei schwierigen Herausforderung bei der Produktion von Pompeii:

Er musste einerseits den Ausbruch eines Vulkans möglichst realistisch darstellen. Um dies zu gewährleisten, analysierten Anderson und sein Team etliche Videos von verschiedenen realen Vulkanausbrüchen.

Der Vesuv-Ausbruch, um den es im Film geht, musste wiederum das Abbild einer Stadt treffen, die seit fast 2000 Jahren nicht mehr existiert: die zerstörte Stadt Pompeii in Süditalien. Die grundlegenden Strukturen und Umrisse der Stadt sind noch erhalten. Durch Helikopteraufnahmen verschaffte sich die Film-Crew ein detailgetreues Bild.

Hier könnt ihr die Details zu den geschichtlichen Hintergründen von Pompeii ausführlicher nachlesen. Nur einzelne Details in der Handlung, etwa die gesellschaftliche Stellung von Frauen, seien falsch dargestellt worden.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im April 2024 auf Moviepilot erschienen.