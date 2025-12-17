Unterschätztes Action-Feuerwerk mit Jason Statham wird Knives Out 3 in den Netflix-Charts gefährlich

An Wake Up Dead Man gibt es in den Netflix-Charts aktuell kein Vorbeikommen. Dicht dahinter hat sich jedoch ein großer Action-Kracher mit Jason Statham platziert.

Vor wenigen Tagen ist die beste Film-Reihe von Netflix in die dritte Runde gegangen und hat Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ins Programm des Streamers gebracht. Wenig überraschend steht der Krimi mit Daniel Craig in zahlreichen Ländern an der Spitze der Netflix-Charts. Doch die Konkurrenz schläft nicht, denn auf Platz 2 hat sich ein Action-Kracher mit Jason Statham eingenistet, der von niemand anderem stammt als Gangster-Koryphäe Guy Ritchie: Operation Fortune.

Guy Richtie-Kracher Operation Fortune mit Jason Statham auf Platz 2 bei Netflix

Operation Fortune dreht sich um den MI6-Agenten Orson Fortune (Statham), der für seinen neuen Auftrag mit dem größten Filmstar Hollywoods, Danny Francesco (Josh Hartnett), zusammenarbeiten muss. Der Schauspieler soll Fortunes Team bei einer Undercover-Mission gegen den exzentrischen Waffenhändler Greg Simmonds (Hugh Grant) unterstützen. Schlägt der Einsatz fehlt, steht nicht weniger auf dem Spiel als die gesamte Weltordnung.

Gegen ein Budget von rund 50 Millionen US-Dollar konnte der Action-Thriller nur etwa 49 Millionen (via Box Office Mojo ) wieder einspielen. Mit geballter Starpower und einem herrlich selbstironischen Hugh Grant hat der Film auf Netflix dennoch sein Publikum gefunden. Operation Fortune steht aktuell bereits auf Platz 2 der deutschen Film-Charts bei Netflix.

So sieht die aktuelle Film-Top 10 bei Netflix aus (Stand: 17.12.2025):

