Einer der größten Blockbuster des Jahres kommt in 7 Tagen zu Disney+: Er setzt eine Milliarden-Reihe fort

Dieses Fantasy-Abenteuer ist der dritte Teil aus einem beliebten Disney-Franchise, das schon über 1 Milliarde eingespielt hat. Jetzt kommt der Film erstmals ins Abo zu Disney+.

Mit Vaiana ist Disney vor zehn Jahren ein echter Kassenschlager gelungen, der Kritik und Fans gleichermaßen begeistern konnte. 2024 wurde der Animationsfilm mit einem zweiten Teil im Kino fortgesetzt, der auf finanzieller Ebene sogar noch einen draufsetzen konnte: Über eine Milliarde US-Dollar konnte das Fantasy-Abenteuer in die Kassen spülen.

Dieses Jahr wurde die Geschichte des Originals als Live-Action-Remake in neuem Gewand auf der großen Leinwand erzählt. Wer den Film im Kino verpasst hat, hat jetzt Grund zur Freude. Denn Vaiana startet in nur wenigen Tagen im Streaming-Abo bei Disney+.

Vaiana kommt zu Disney+: Realverfilmung als großes Fantasy-Abenteuer

Vaiana dreht sich wie das Disney-Original um die titelgebende Stammesoberhauptstochter auf der pazifischen Insel Motonui, die es immer wieder aufs Meer hinauszieht. Doch ihr Stamm hat nach einer schlechten Erfahrung vor vielen Jahren aufgehört, den Ozean zu befahren.

Als die Ernte auf Motonui ausbleibt, wagt Vaiana jedoch den gefährlichen Schritt, um den Halbgott Maui zu suchen. Dieser hat einst ein wertvolles Artefakt, das Herz der Gottheit Te Fiti, gestohlen, und damit die Natur aus dem Gleichgewicht gebracht. Nur wenn er das Herz zurückbringt, kann Vaiana ihre Heimat und ihr Volk retten.

Nachdem Vaiana im englischen Original von Auli'i Cravalho gesprochen wurde, ist Newcomerin Catherine Laga'aia in der Realverfilmung in der Rolle der Heldin zu sehen. Dwayne Johnson kehrte diesmal jedoch auch vor der Kamera als Maui zurück, nachdem er dem Halbgott bereits im Animationsfilm seine Stimme lieh. Die Regie übernahm Musical-Spezialist Thomas Kail (Hamilton), während Vaiana 2-Autorin Dana Ledoux Miller und Jared Bush (Zoomania) für das Drehbuch verantwortlich zeichneten.

Für das Live-Action-Remake griff Disney tief in die Taschen: Das Produktionsbudget soll sich auf rund 250 Millionen US-Dollar belaufen haben. Damit waren die Erwartungen an das Fantasy-Abenteuer hoch gesetzt. Das Einspielergebnis von nur 323 Millionen Dollar (via Box Office Mojo ) enttäuschte dann auf ganzer Linie. Ob der Film die Verluste im Streaming-Abo tilgen kann, wird sich zeigen.

Wann kommt der Vaiana-Realfilm zu Disney+?

Nachdem Vaiana am 9. Juli 2026 in den deutschen Kinos gestartet ist, zieht der Film etwa dreieinhalb Monate später, am 21. Oktober ins Streaming-Abo bei Disney+ ein. Wer nicht warten kann, findet den Film aber jetzt schon als Kauf- und Leihtitel bei den üblichen VoD-Anbietern. Die beiden Vaiana-Animationsfilme sind außerdem natürlich ebenfalls im Programm von Disney+ enthalten.

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