Vampir-Götter, Cyborg-Pferde und Sci-Fi-Monster: Nach über 40 Romanen braucht diese unglaubliche Reihe endlich einen Realfilm

Ein Vampirjäger, der die Sci-Fi-Horror-Endzeit auf seinem technisch aufgemotzten Gaul durchquert und allerlei Monstern den Kampf ansagt. Das ist Stoff, der unbedingt auf die Leinwand gehört.

Blade-Fans beklagen sich seit geraumer Zeit, dass kein weiterer Film über den Vampirjäger zustande kommt. Dabei müsste man eigentlich einen seiner Kollegen beklagen, der seit über 40 Romanen sein heroisches Unwesen in einer von Untoten unterwanderten Endzeit treibt und viel dringender einen Live-Action-Blockbuster gebrauchen könnte.

Die Rede ist von Vampire Hunter D, der viel mit Blade gemeinsam hat und auch schon zwei Anime-Filme vorweisen kann. Beide Figuren sind selbst halb Vampir, beide bevorzugen ein Schwert als Waffe und vor allem sind beide so cool, dass eine neue Eiszeit anbricht, sobald einer von ihnen den Raum betritt.

Vampire Hunter D: Fantasievoller Gothic-Horror in der Sci-Fi-Endzeit

Die Abenteuer des Halbvampirs D laufen seit 1983 und haben seitdem über 40 Light Novels und Romane von Autor Hideyuki Kikuchi hervorgebracht. Mindestens so bekannt wie die Storys daraus sind die Illustrationen von Yoshitaka Amano, der für seine Final Fantasy-Cover bekannt ist und auch am Anime Angel's Egg beteiligt war, der neulich erst ein hiesiges Jubiläums-Release hatte.

Die Story von D setzt im Jahr 12.090 nach Christus ein, nachdem ein Nuklearkrieg längst die menschliche Zivilisation vernichtet hat. Dieses Vakuum nutzten die Vampire oder "Aristokraten", um die Welt nach ihren Vorstellungen mit futuristischer Technologie zu gestalten. So verfügen die Untoten sogar über Raumschiffe, die wie gotische Schlösser anmuten.



Durch diese postapokalyptische Szenerie reitet der wortkarge Dhampir D auf seinem halbmechanischen Cyborg-Pferd, nimmt gelegentlich Aufträge an und rettet den ein oder anderen Menschen vor Vampiren oder genetisch geschaffenen Ungeheuern. Sein einziger Freund und ständiger Begleiter ist ein mysteriöser Symbiont, der als unheimliches Gesicht in seiner linken Handfläche lebt und scheinbar grenzenlos Materie und Energie aufsaugen kann.

Muss ich noch weiterschwafeln, oder seid ihr überzeugt, dass allein dieses kreative Setting mit unvergleichlicher Mischung aus verträumter Science-Fiction, abgefahrener Dark-Fantasy und stylischem Gothic-Horror auf die Kinoleinwand gehört?

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Die beiden Anime-Filme mit D sind ein guter Anfang

Bis dato existieren zwei japanische Animationsfilme mit dem Halbvampir D. Zum einen liegt das auf der Hand, da es sich um eine Fantastik-Vorlage aus Japan handelt, zum anderen überrascht es, dass das (bis auf zusätzliche Mangas, Videospiele und Hörbücher) schon alles an Adaptionen ist. Bei einer so reichhaltigen Romanvorlage würde man zumindest ein paar zusätzliche Anime-Serien oder -Filme erwarten. Bisher gibt es:

Im ersten Film von Regisseur Toyoo Ashida (Fist of the North Star) infiltriert D das Schloss von Graf Magnus Lee, um eine junge Frau namens Doris aus dem Bann des Aristokraten zu befreien. Im zweiten und weitaus höher budgetierten Anime von Yoshiaki Kawajiri (Ninja Scroll) soll D mit einer Gruppe Söldner:innen die entführte Charlotte aus den Fängen von Baron Meier Link befreien. Der will sich mit dem Objekt seiner Begierde in eine Vampirenklave im Weltall absetzen. Zum Showdown kommt es aber mit der Aristokratin Carmilla Elizabeth Bathory in ihrem Schloss der Illusionen.

Hier ein Trailer zu Vampire Hunter D: Bloodlust:

Vampire Hunter D: Bloodlust - Trailer (English) HD

Beide Anime-Filme sind bereits sehr lohnenswert und als Leih- oder Kauftitel auffindbar (Bloodlust streamt außerdem bei Prime Video). Der erste Dank seines handgemachten 80er-OVA-Charmes und der zweite aufgrund aufwendiger Animation und ausgefallener Actionszenen. Im Jahr 2000 fiel dieser Titel aus dem Studio Madhouse genau in die Zeit, als japanische Cel-Animation auf ihrem handwerklichen Höhepunkt stand, ehe kurz darauf ein Großteil den Computern überlassen wurde.

Ein Live-Action-Film über eine der unheimlichen D-Eskapaden muss aber trotzdem her. Allein aus dem Grund, dass wir dieses Genre-Feld einfach nicht Hugh Jackmans trashigem Van Helsing überlassen können ...