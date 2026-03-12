Vampire, Flüche und zahlreiche Entführungen: Alle 18 Filme der Fantasy Filmfest Nights 2026 im Überblick

Das Fantasy Filmfest veranstaltet auch dieses Jahr im Frühling wieder die kürzere Ausgabe der Fantasy Filmfest Nights, um deutsche Fans von Action, Horror, Thrillern und mehr frühzeitig an neuer Genre-Kost teilhaben zu lassen. Nach den White Nights im Januar gehören 18 Filme zum Programm der Nights im April, die wir euch hier vorstellen wollen. Der Vorverkauf startet am heutigen 20. März 2026 für Einzeltickets.
Diese 18 Filme laufen im Programm der Fantasy Filmfest Nights 2026
Auch dieses Jahr gehören wieder sieben deutsche Städte zur Tour der Fantasy Filmfest Nights. An folgenden zwei verlängerten Wochenenden könnt ihr die Filme in einer Metropole eurer Nähe besuchen:
- 16. bis 19. April 2026: Berlin, Hamburg, Köln, Nürnberg
- 23. bis 26. April 2026: Frankfurt, München, Stuttgart
Nachdem das Programm des Fantasy Filmfests uns im Januar zuletzt Tabu-Brüche am Couchtisch, einen gruseligen Jesus-Ersatz und einen gut aufgelegten Mads Mikkelsen als Monster-Jäger servierte, warten diesmal KI-Grusel und erstaunlich viele Thriller über Entführungen aller Art auf uns:
-
Appofeniacs – US-amerikanischer Horrorthriller im KI-Zeitalter: Deepfake-Videos stürzen die Welt nach einer Racheaktion ins Chaos.
-
Desert Warrior – Abenteuerfilm à la Lawrence von Arabien mit Anthony Mackie, in dem sich Wüstenstämme gegen einen Tyrannen vereinen.
-
Feels Like Home – Eine Frau wird in diesem ungarischen Thriller von Fremden entführt, die sie für ihre verlorene Tochter halten und zum Erinnern zwingen wollen.
-
Good Boy - Wir wollen nur dein Bestes – Stephen Graham entführt einen Hooligan, um ihn in Ketten gelegt zum "guten Jungen" umzuerziehen.
-
Imposters – Nachdem das Baby eines Paares verschwindet, ist Jessica Rothe in diesem Horrorthriller nicht sicher, ob sie das eigene Kind zurückerhalten hat.
-
Kinki – Japan-Horrorfilm über zwei junge Journalist:innen, die mithilfe der Videos eines verschollenen Okkult-Magazin-Redakeurs ermitteln.
- Mag Mag – In der japanischen Horrorkomödie jagt eine Frau den Geist, der ihren Lover getötet hat ... und findet dabei unerwartete Liebe.
-
Mārama – Gothic-Horrordrama über eine Maori-Lehrerin, die 1985 in England eine neue Stelle im Haus eines Walfängers antritt und auf düstere Geheimnisse stößt.
-
Mum, I'm Alien Pregnant – Neuseeländischer Bodyhorror über eine außerirdische Schwangerschaft, mit reichlich spritzenden Körperflüssigkeiten.
-
Nightborn –
Von der Berlinale auf die Fantasy Filmfest Nights:
Finnischer Eltern-Horror mit Harry Potter-Star Rupert Grint.
-
Obsession (Eröffnungsfilm) – Die Eroberung der großen Liebe mit übernatürlichen Mitteln hat für einen hoffnungslos romantischen Friendzone-Kumpel düstere Folgen.
-
Rosebush Pruning – Ebenfalls von der Berlinale: Mit Callum Turner, Elle Fanning und Co. starbesetzte Satire über einen Sohn, der seine Familie ermorden will.
-
Saccharine – Australisches Horrordrama über eine Medizinstudentin, die ein Wundermittel zum Abnehmen entdeckt, allerdings mit Nebenwirkungen.
-
Silence – Fantasykomödie als Miniserie mit 3 Teilen: Mehrere Vampirschwestern müssen in Spanien über die Jahrhunderte hinweg zwischen Blutknappheit und Vorurteilen überleben.
- Veins – Kanadischer Bodyhorror über eine unheimliche Heimkehr: mit plötzlich verstorbenem Vater, sich seltsam verhaltender Mutter und wuchernden Pflanzen.
- The Vile – Arabischer Horrorthriller, der den Alltag einer jungen Ehefrau und Mutter erschüttert, als ihr Mann eine zweite Gattin mit heimbringt.
- The Whisper – Spanischsprachiger Horror: Bei der Flucht vor ihrem gewalttätigen Vater entdecken zwei Geschwister neben einem Snuff-Film-Ring auch ihren Familienfluch.
-
Whistle – Eine Todespfeife der Azteken bringt einen Fluch unter die Schülerschaft von Dafne Keen und Sophie Nélisse: Nun werden die Jugendlichen von ihren zukünftigen Toden geholt.
Sobald wir erste Filme aus dem Programm der Fantasy Filmfest Nights 2026 gesehen haben, findet ihr hier unsere Berichterstattung mit Tipps und Film-Checks:
- Film-Check zu Rosebush Pruning mit James Bond-Favorit
- Nightborn als albtraumhaft guter Horror mit Harry Potter-Star
Wer es nicht zu den Nights schafft, muss zum Glück nicht lange auf Filmnachschub warten. Die Hauptausgabe des Fantasy Filmfests kehrt schon im Herbst 2026 in die deutschen Kinos zurück.