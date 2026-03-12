Vampire, Flüche und zahlreiche Entführungen: Alle 18 Filme der Fantasy Filmfest Nights 2026 im Überblick

Die Fantasy Filmfest Nights haben ihr Programm veröffentlicht. Ab sofort können Genre-Fans Tickets für Vampire, Todespfeifen und jede Menge Entführungen kaufen.

Das Fantasy Filmfest veranstaltet auch dieses Jahr im Frühling wieder die kürzere Ausgabe der Fantasy Filmfest Nights, um deutsche Fans von Action, Horror, Thrillern und mehr frühzeitig an neuer Genre-Kost teilhaben zu lassen. Nach den White Nights im Januar gehören 18 Filme zum Programm der Nights im April, die wir euch hier vorstellen wollen. Der Vorverkauf startet am heutigen 20. März 2026 für Einzeltickets.

Diese 18 Filme laufen im Programm der Fantasy Filmfest Nights 2026

Auch dieses Jahr gehören wieder sieben deutsche Städte zur Tour der Fantasy Filmfest Nights. An folgenden zwei verlängerten Wochenenden könnt ihr die Filme in einer Metropole eurer Nähe besuchen:

16. bis 19. April 2026 : Berlin, Hamburg, Köln, Nürnberg

: Berlin, Hamburg, Köln, Nürnberg 23. bis 26. April 2026: Frankfurt, München, Stuttgart

Appofeniacs - Teaser Trailer (English) HD

Nachdem das Programm des Fantasy Filmfests uns im Januar zuletzt Tabu-Brüche am Couchtisch, einen gruseligen Jesus-Ersatz und einen gut aufgelegten Mads Mikkelsen als Monster-Jäger servierte, warten diesmal KI-Grusel und erstaunlich viele Thriller über Entführungen aller Art auf uns:

Sobald wir erste Filme aus dem Programm der Fantasy Filmfest Nights 2026 gesehen haben, findet ihr hier unsere Berichterstattung mit Tipps und Film-Checks:

Wer es nicht zu den Nights schafft, muss zum Glück nicht lange auf Filmnachschub warten. Die Hauptausgabe des Fantasy Filmfests kehrt schon im Herbst 2026 in die deutschen Kinos zurück.