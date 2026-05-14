Vaterland mit Sandra Hüller ist schon jetzt einer der besten Filme in Cannes: Die Kinofantasie ist so wahr, dass es weh tut

Nach dem Erfolg von Der Astronaut - Project Hail Mary spielt Sandra Hüller die Tochter von Thomas Mann. In ihrer Kritik zu Vaterland erklärt Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke, warum es jetzt schon einer der besten Filme in Cannes 2026 ist.

Ein paar Betrunkene torkeln durch die von Ruinen gesäumte Frankfurter Innenstadt. Sie singen ein Soldatenlied übers schönste Mädchen in Polen. Am Fenster ihres Hotelzimmers beginnt Erika Mann, sie als Faschisten zu beschimpfen. Sie schreit in die Nacht hinaus, die in den schwarz-weißen Bildern von Vaterland dunkler strahlt als die Tiefen des Weltraums.

Erikas Schreie werden verschluckt im Nachkriegsdeutschland des Sommers 1949. Die Tochter von Thomas Mann ist soeben aus Kalifornien angereist, um ihren Vater auf einem Roadtrip durch die beiden frisch gegründeten deutschen Staaten zu begleiten. Das ist so nicht passiert, aber in den Händen von Regisseur Pawel Pawlikowski und seinen Darstellenden Sandra Hüller und Hanns Zischler gerät diese historische Fantasie über die bröckelnde Widerständigkeit der Kunst in totalitären Zeiten erstaunlich aktuell und ergreifend. Es gibt drei, vier Momente von solcher Einfachheit und Stärke in Vaterland, dass ich den Film am liebsten angehalten hätte für eine Atempause. Im Kino beim Festival in Cannes war das nun leider nicht möglich.

Vaterland ist keine handelsübliche "wahre Geschichte"

Literaturnobelpreisträger und Exilant Thomas Mann (Zischler) reiste 1949 – zum ersten Mal seit seinem Exil 1933 – nach Deutschland, um den 200. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe zu würdigen. Allerdings nicht mit seiner Tochter Erika (Hüller), die strikt gegen diese Reise war, sondern mit seiner Ehefrau Katia, die im neuen Film von Pawel Pawlikowski (Ida) eine Stimme am Telefon bleibt.

Auch sonst verdichten und variieren Pawlikowski und sein Ko-Autor Hendrik Handloegten (Babylon Berlin) die realen Ereignisse und Personen. Statt einer handelsüblichen "wahren Geschichte" erwartet das Publikum eine präzise konstruierte Vater(lands)-Tochter-Geschichte, die in der Fiktion mehr Wahrheit findet als manch buchstabengetreues Biopic.

Am Anfang des Films stehen nicht Erika oder Thomas, sondern ein hagerer Klaus Mann (August Diehl), der aus seinem Hotelzimmer in Südfrankreich die Frage stellt, die seinen Vater in den kommenden Tagen verfolgen wird: Mickey Mouse oder Stalin? Auf welche Seite stellt sich der Künstler im globalen Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion, der an der deutsch-deutschen Grenze geografisch festgezogen ist? Thomas Mann will sich auf keine der beiden Seiten schlagen, wie seine Reiseroute im Film zeigt.

Vaterland ist ein Film von trauriger Schönheit

Erste Station im Film ist der Geburtsort von Goethe: Frankfurt am Main in der frisch gegründeten BRD. Hier werden Vater und Tochter Mann vom Bürgermeister, der CIA und Drohbriefen gegen den "Nestbeschmutzer" begrüßt. Bei einem Empfang werfen sich die Wagner-Enkel an den Literaten heran, dessen antinazistische Strahlkraft offensichtlich die Reinigung von vergangenen Sünden – insbesondere der Hitler-Freundin Winifred Wagner – verheißt. Erika wiederum trifft auf ihren Ex-Ehemann Gustaf Gründgens (Joachim Meyerhoff), Theatergenie und Protegé Görings. Er hat seine Karriere im und nach dem Nationalsozialismus unbeirrt vorangetrieben.

Dann geht es weiter nach Weimar in der DDR, dem Sterbeort des großen Dichters. Hier warten sowjetische Offiziere und Schriftsteller Johannes R. Becher (Devid Striesow), der Mann als kulturelles Aushängeschild seines neuen Staates gewinnen will. Und ein Bittsteller klopft an der Hotelzimmertür, der den Gast auf die gegenwärtigen politischen Gefangenen im ehemaligen NS-Konzentrationslager Buchenwald aufmerksam macht.

Dieses geografische und politische Prisma wird in wenigen ausdrucksstarken Szenen arrangiert, die von Lukasz Zals Schwarz-Weiß-Fotografie mit ihren klaren architektonischen und menschlichen Linien getragen werden. Einige Aufnahmen aus Vaterland gehören in einen Rahmen an die Wand – sofern man täglich an der traurigen Schönheit dieser Bilder verzweifeln möchte.

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Sandra Hüller begeistert mit ihrem Understatement

Alldieweil redigiert, rasiert und kutschiert Erika ihren Vater auf dieser Reise. Sandra Hüller spielt die ehemalige Schauspielerin und Kriegsberichterstatterin mit der Klarheit eines Bergsees. Darin erkennt man die enervierende Ruhe ihres strengen Filmvaters wieder, aber auch das Ringen mit der emotionalen Repression, die nicht nur in der Familie Mann von Generation zu Generation weitergetragen wird. Es ist eine Darbietung, die in ihrem Understatement umhaut, selbst wenn Erika in die erwähnte Frankfurter Nacht hinausschreit.

Einen wichtigen Gegenpart zu Hüller und Hanns Zischler, der Thomas Mann noch ein paar Grade näher am Gefrierpunkt spielt, als es Armin Mueller-Stahl in Die Manns - Ein Jahrhundertroman tat, übernimmt August Diehl als Klaus Mann. In seinem Gesicht finden Pawlikowski und Zal das Verlorene zwischen den betrunkenen Spaziergängern und dem Kinderchor, der Auferstanden aus Ruinen trällert. Es ist etwas, was nicht wieder aufgebaut werden kann in diesen beiden Staaten.

Ich habe Vaterland im Rahmen des Filmfestivals in Cannes 2026 gesehen, wo der Film im Wettbewerb seine Weltpremiere feierte. Einen deutschen Kinostart gibt es noch nicht.