Venedig 2026: Das sind die Gewinner des Festivals

Woman Unknown, der einzige Film einer Regisseurin im Wettbewerb von Venedig 2026 hat den Goldenen Löwen gewonnen. Maggie Gyllenhaals Jury prämierte auch einen Netflix-Film.

Es wurde dann doch nicht der große Netflix-Favorit: Woman Unknown von May el-Toukhy hat den Goldenen Löwen der 83. Filmfestspiele von Venedig gewonnen. Im Vorfeld der Preisverleihung am gestrigen Samstagabend wurde Lee Chang-dongs Drama Possible Love als Favorit gehandelt. Stattdessen zeichnete die Jury um Maggie Gyllenhaal den Netflix-Film mit dem Großen Preis der Jury aus, sozusagen dem zweiten Platz.

John Malkovich als bester Schauspieler für Wild Horse Nine ausgezeichnet

Der Goldene Löwe war dabei nicht die einzige Auszeichnung für Woman Unknown – den einzigen Beitrag einer weiblichen Regisseurin im 21 (!) Filme starken Wettbewerb des Festivals. Mathilde Arcel, die in dem Historienfilm eine Frau spielt, die im Nachkriegs-Dänemark mit ihren Geheimnissen aus der Zeit der deutschen Besatzung konfrontiert wird, erhielt den Volpi Cup als beste Schauspielerin.

John Malkovich, der schon jetzt für die schwarze Thriller-Komödie Wild Horse Nine als Oscar-Kandidat gehandelt wird, wurde mit dem Preis für den besten Darsteller ausgezeichnet.



Die Preisträger im Wettbewerb der 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig

Goldener Löwe für den besten Film

Silberner Löwe, Großer Preis der Jury

Silberner Löwe, Beste Regie

Volpi Cup, Beste Schauspielerin

Volpi Cup, Bester Schauspieler

Bestes Drehbuch

Stéphane Brizé, Coralie Amédéo und Olivier Gorce für A Good Little Soldier



Spezialpreis der Jury

Marcello Mastroianni Award für den besten jungen Schauspieler/die beste junge Schauspielerin

Venedig 2026: Weitere Preise des Festivals

Leone del Futuro - Preis für den besten Debütfilm

Hauptpreis der Sektion Orizzonti

Jury-Preis Orizzonti

Die Jury des Wettbewerbs von Venedig bestand dieses Jahr aus:

Vergangenes Jahr ging der Hauptpreis von Venedig an Jim Jarmuschs Father Mother Sister Brother und im Jahr davor wurde Pedro Almodovars The Room Next Door ausgezeichnet.

Die 83. Filmfestspiele von Venedig fanden dieses Jahr vom 2. bis zum 12. September in der Lagunenstadt statt.