25 Minuten Standing Ovations: Film mit 100 Prozent bei Rotten Tomatoes bricht Rekord mit tosendem Applaus

Ein zeitgeistige Doku hat Sagenhaftes bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig vollbracht. So lange wurde noch nie für einen Film applaudiert.

Abseits vom großen Hollywood-Trubel hagelt es derzeit Schlagzeilen von der Biennale 2026. Beim Filmfestival in Venedig macht aktuell vor allem ein Dokumentarfilm von sich Reden, der mit anhaltendem Beifall von 25 Minuten den bisherigen Rekord von Die Stimme von Hind Rajab (24 Min.) und Pans Labyrinth (22 Min.) brach. Dabei handelt es sich um die Gaza-Doku Naza der israelischen Filmemacher:innen Yuval Abraham und Rachel Szor.

Gaza-Doku Naza mit Rekord-Applaus in Venedig und sehr positiven Reviews

Laut Deadline zeigt die Kriegsdokumentation auf, wie das israelische Militär im Rahmen anhaltender Menschenrechtsverletzungen gezielt Zivilist:innen im Gazastreifen ins Visier nimmt. Dafür wurde mit 24 Insidern und Soldaten aus Israel gesprochen, während es auch um KI-gestützte Kriegsführung und Abhörung geht. Ob Naza auch mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wird, ist noch nicht raus. Der Film ist aber ein starker Kandidat.

Seht hier die die Filmemacher:innen während ihres Rekord-Applauses:

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Auf Rotten Tomatoes hat Naza nach 14 Reviews einen perfekten Kritiken-Score von 100 Prozent. In der positiven Kritik von Time Out heißt es etwa: "Als Filmwerk ist es vorbildlich. Als journalistisches Werk ist es unbestreitbar. Als Dokument ist es eine Anklage." Bei The Wrap schrieb man unter anderem: "Naza bestätigt das Schlimmste: Ein KI-Regime aus Richter, Geschworenen und Henker ist bereits hier." Und Variety fügt hinzu: "Wird Naza die Meinungen ändern, jetzt, wo es immer schwieriger wird, zu verbergen, was in Gaza und im Westjordanland passiert? Es hat mehr Chancen als No Other Land."

Damit bezieht sich die letztgenannte Review auf den vorigen Film der Naza-Masterminds Abraham und Szor. In ihrem dokumentarischen Regiedebüt befassten sie sich mit der Vertreibung von Palästinenser:innen aus dem Westjordanland. Auch No Other Land wurde damals in Venedig gezeigt und gewann daraufhin den Oscar als Bester Dokumentarfilm.

Noch mehr aus Venedig von Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke:

Kommt die sensationelle Doku auch nach Deutschland?

Einen deutschen Filmstart für Naza haben wir leider noch nicht. In der Zwischenzeit kann man aber beispielsweise den Doku-Vorgänger No Other Land auf Mubi nachholen.