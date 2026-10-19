Jetzt bei Netflix: Nach über 1000 Spielstunden konnte ich nicht fassen, wie gut die Verfilmung meines Lieblingsgames geworden ist

Tausende Stunden habe ich in einem der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten verbracht. Ab sofort gibt es die Verfilmung endlich im Abo von Netflix zum Streamen.

Die meisten Videospiele begleiten mich einige packende Stunden. Ein paar wenige Games prägen mich jedoch bis heute. Als die Verfilmung eines meiner Lieblingsspiele mit mehr als 1.000 Spielstunden angekündigt wurde, war ich gleichermaßen neugierig wie skeptisch.

Minecraft bei Netflix: Ein Spiel und unzählige Geschichten

Besagtes Spiel ist alles andere als ein Geheimtipp, denn die Rede ist vom Sandbox-Survivalspiel Minecraft. Seit der Beta in den 2010er-Jahren schaue ich regelmäßig rein und entdecke immer noch etliche neue wie alte Spielweisen. Jeder kann Minecraft auf seine Weise spielen. Im Kreativmodus mit allen Gegenständen, im Survival-Modus mit und ohne Monster oder mit etlichen Mods hin zu einem gänzlich neuen Spiel verwandelt.

Die offene Welt lädt zum Entdecken ein, oder besser gesagt, sie zwingt uns dazu. Denn wirklich viel Rahmung bietet das Spiel nicht. Gerade deswegen stellte ich mir bei der Filmankündigung direkt eine Frage: Welche Geschichte könnte hier nur erzählt werden?

Ein Minecraft Film erzählt von den vier Außenseitern Garrett (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) und Dawn (Danielle Brooks). Durch einen Zufall gelangen sie in eine fremde Dimension namens Oberwelt. Um aus der Klötzchenwelt zu entkommen, müssen sie gegen etliche Bedrohungen ankämpfen und finden dabei Unterstützung durch den ansässigen Steve (Jack Black).

Die Story des Films ist also recht simpel gestrickt und hat mich, nicht nur wegen Jack Black, direkt an Jumanji: Willkommen im Dschungel erinnert. Anstelle einer Geschichte, die uns die Spielwelt erklärt, wird uns das erste Mal in Minecraft vorgeführt. Dafür wurde auch ein sehr interessanter Ansatz gefunden.

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Ein Minecraft-Abenteuer mit überraschendem Schockfaktor

Es ist ein Ansatz, der in den sozialen Medien schon während der Promo kontrovers diskutiert wurde. Als Bilder von den Dreharbeiten geleakt wurden, haben die Fans zwar die handgemachten Sets gelobt, es gab aber auch einen Schock: Die Oberwelt-Bewohner wie Schafe und Zombies sehen stark verändert aus.

Auch ich war zuerst geschockt. Als ich den Film jedoch das erste Mal gesehen habe, wurde mir klar, wieso man diese Designs gewählt hat: Genau diesen Eindruck hat auch jeder, der das Spiel Minecraft zum ersten Mal sieht. Alles ist quadratisch, abstrakt und eigenwillig. Durch die neue Abwandlung führt uns der Film diesen Moment noch einmal vor.

Jared Hess‘ Verfilmung von Minecraft ist ein Erlebnis für sich und lässt sich kaum in Worte fassen. Der Film wagt vieles und nicht immer alles geht auf. Immerhin will man hier alle Zielgruppen abholen, die sich von Kleinkindern bis hin zu Erwachsenen erstreckt. Dennoch ist der Film extrem unterhaltsam geworden.

Aktuell habt ihr im Abo von Netflix die Chance dazu, nochmals ganz neu in die Spielwelt von Minecraft einzutauchen.