Vergessene 2000er Serie mit Chris Pratt erobert Netflix-Charts nach Streaming-Rückkehr: 4 Staffeln Nostalgie

Derzeit startet bei Netflix eine Kultserie der frühen 2000er Jahre durch. Die Serie umfasst insgesamt vier Staffeln und Chris Pratt ist hier in einer seiner frühesten Rollen zu sehen.

Gelegentlich erreichen längst vergessene Perlen bei Netflix ein unerwartetes Revival. Aktuell stürmt beispielsweise mit Smallville ein absolutes Serienhighlight der 2000er Jahre die Netflix-Charts. Doch nicht nur das, denn mit Everwood hat sich nun eine weitere absolute Hit-Serie aus der Fernseh-Ära frisch nach der Jahrtausendwende in der Top 10-Liste von Netflix dazugesellt.

Serienhighlight Everwood stürmt die Netflix-Charts

Everwood erzählt die Geschichte einer fiktiven gleichnamigen Stadt in Colorado, in die Dr. Andy Brown zusammen mit seinen beiden Kindern nach dem Tod seiner Frau umzieht. Das ruhige Stadtleben beginnt er mit seiner Ankunft ordentlich aufzumischen, was unter anderem daran liegt, dass er sich durch seine spektakulären Operationen einen Ruf erarbeiten konnte. Stück für Stück gelingt es ihnen jedoch, sich den Bewohnern von Everwood anzunähern.

Die Hauptrolle in der von Greg Berlanti (You – Du wirst mich lieben) konzipierten Serie spielt Treat Williams. Auch Chris Pratt ist hier in einer seiner frühesten Rollen zu sehen. Die Serie konnte bei Netflix nach ihrer Rückkehr ins Streaming-Abo direkt die Serien-Charts erobern und befindet sich derzeit auf Platz 4.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 20. Januar 2026):

Worauf kann man sich als Nächstes bei Netflix freuen?

In weniger als zwei Wochen geht eine absolute Hit-Serie von Netflix in die vierte Runde. Die Rede ist natürlich von Bridgerton, deren neue Staffel ab dem 29. Januar bei Netflix erscheinen wird. Welche Serien-Highlights euch dieses Jahr noch erwarten, hört ihr in unserem Podcast.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.

