Vergessene Rolle von Nathan Fillion: The Rookie-Star war in einem der besten Kriegsfilme aller Zeiten

Bereits vor The Rookie hatte Hollywood-Star Nathan Fillion eine lange Karriere auf der Leinwand vorzuweisen. Dazu zählt auch eines von Steven Spielbergs Kriegsfilm-Meisterwerken.

In seinem legendären Kriegsfilm gelang es Regisseur Steven Spielberg in den 90er Jahren, zahlreiche Schauspieler:innen zu versammeln, die sich inzwischen einen Namen in Hollywood gemacht haben. Auch Castle- und The Rookie-Hauptdarsteller Nathan Fillion hatte damals einen prägenden Gastauftritt.

Nathan Fillion liefert volle Emotion im Kriegsfilm Der Soldat James Ryan

Wie Movieweb dieses Jahr auffiel, hatte Nathan Fillion eine bewegende Szene in Steven Spielbergs Der Soldat James Ryan von 1998. Wer mit Fillions Performances vertraut ist, weiß, dass der Schauspieler durch eine enorme Wandlungsfähigkeit besticht. Das beweist auch seine hiesige Nebenrolle.

In dem Kriegsfilm begibt sich eine Gruppe von US-amerikanischen Soldaten im Jahr 1944, angeführt von Captain Miller (Tom Hanks), in ein feindliches Kriegsgebiet, um den Soldat James Francis Ryan (Matt Damon) ausfindig zu machen. Da seine drei Brüder bereits gefallen sind, soll Ryan nach Hause gebracht werden, um seiner Familie weiteres Leid zu ersparen.

Dabei kommt es zu einer tragischen Verwechslung, als Millers Einsatzteam auf den Soldaten James Frederick Ryan (Nathan Fillion) trifft, der fälschlicherweise über den angeblichen Tod seiner Brüder informiert wird. Die Verwechslung kommt kurz danach heraus. Doch die Szene hat es in sich.

Nathan Fillion gelingt es in diesen wenigen Minuten, die volle Bandbreite seiner Emotionen auszuspielen. Gefangen zwischen ungläubigem Schock und jugendlicher Unsicherheit erhält er die Todesnachricht und reagiert entsprechend heftig. Trotz eines überschaubaren Auftritts prägt der heutige The Rookie-Star diesen berührenden Moment und macht ihn nahbar für uns Zuschauer:innen.

Ein Talent, das er glücklicherweise in nachfolgenden Produktionen weiter ausbauen durfte. Wie eben beispielsweise in The Rookie. Die Serie ging im Frühjahr 2026 bereits in die 8. Staffel und das liegt auch an seiner Wandlungsfähigkeit zwischen Comedy und Drama.

