Vergessene Sci-Fi-Serie von Steven Spielberg erobert Netflix: Gewaltige Alien-Invasion in 52 Folgen

In die Netflix-Charts hat es gerade eine ältere Sci-Fi-Serie mit 5 Staffeln auf einen Schlag geschafft. Hinter der Alien-Invasion steht niemand Geringeres als Steven Spielberg.

Science-Fiction-Produktionen erfreuen sich bei Netflix regelmäßig großer Beliebtheit. Jetzt ist mal wieder eine ältere Serie aus dem Genre ins Rampenlicht gerückt, die von Meisterregisseur Steven Spielberg (E.T. - Der Außerirdische) produziert wurde. Die Rede ist von Falling Skies, in der auch der Star aus einer der besten aktuell laufenden Serien mitspielt. In den Serien-Charts des Streamers steht die seit Anfang 2026 verfügbare Alien-Invasion gerade auf Platz 8.

Sci-Fi-Serie stürmt Netflix-Charts: Darum geht es in Falling Skies

Die Handlung der Serie, die von 2011 bis 2015 ausgestrahlt wurde, spielt in der Postapokalypse nach einer Alien-Invasion. Die außerirdischen Angreifer haben die Erde innerhalb weniger Tage erobert und sechs Monate später setzen sich die wenigen Überlebenden als Widerstandsgruppe "Second Massachusetts" zur Wehr. Im Mittelpunkt steht der ehemalige Geschichtsprofessor Tom Mason (Noah Wyle). Die Aliens haben seine Frau getötet und seinen Sohn entführt.

Steven Spielberg war mit seiner Firma Amblin Entertainment als ausführender Produzent an Falling Skies beteiligt. Schöpfer ist Robert Rodat, der als Drehbuchautor unter anderem für Spielbergs Meilenstein Der Soldat James Ryan verantwortlich war. Falling Skies-Hauptdarsteller Noah Wyle ist dank seiner Rolle in der intensiven Krankenhausserie The Pitt von HBO Max gerade wieder in aller Munde.

Insgesamt kommt Falling Skies auf 5 Staffeln, die alle auf einmal im Netflix-Abo zur Verfügung stehen. Somit könnt ihr euch 52 Folgen lang in einen gewaltigen Sci-Fi-Binge-Marathon stürzen.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 26. Februar 2026)

