Vergessener Abenteuerfilm bei Amazon Prime: Vor Fluch der Karibik erlebte Keira Knightley ihre eigene Robin Hood-Geschichte

Bei Amazon Prime könnt ihr euch ab sofort einen Abenteuerfilm mit Keira Knightley in der Hauptrolle anschauen, der eine bekannte Legende aus einer ungewohnten Perspektive erzählt.

Drei Jahre bevor Keira Knightley in Fluch der Karibik als Elizabeth Swann die sieben Weltmeere eroberte, führte sie einen Abenteuerfilm an, der auf einer der größten Legenden überhaupt basiert: Robin Hood. Heute ist das damals für Fernsehen produzierte Werk jedoch überwiegend in Vergessenheit geraten – bis jetzt.

Wer sich die Neuzugänge bei Amazon Prime aufmerksam anschaut, wird dort einen Film mit dem Titel Gwyn – Prinzessin der Diebe (im Original: Princess of Thieves) entdecken. Knightley schlüpft in die Rolle von Robin Hoods Tochter und trägt dessen Vermächtnis weiter. Denn die Legende von Sherwood Forest befindet sich auf Kreuzzug.

Gwyn – Prinzessin der Diebe bei Amazon Prime: Keira Knightleys erster Abenteuerfilm

Die Mutter ist tot, der Vater unterwegs: Gwyn (Keira) hat sich das Leben als Tochter eines Volkshelden sicherlich anders vorgestellt. Nun streift sie einsam durch die Wälder und wartet auf die Rückkehr von jenem Mann, bei dessen alleiniger Erwähnung dem Sheriff von Nottingham (Malcolm McDowell) speiübel wird.

Doch Robin Hood (Stuart Wilson) lässt sich die meiste Zeit über nicht blicken. Besonders brenzlig wird die Lage, als König Richard Löwenherz im Sterben liegt und sein jüngerer Bruder, Prinz John (Jonathan Hyde), versucht, den Thron an sich zu reißen. Rechtmäßig gehört dieser allerdings Prinz Philip (Stephen Moyer), Richards Sohn.

Philip ist jedoch verschwunden, sodass es sich Gwyn zur Aufgabe macht, den Thronfolger ausfindig zu machen, bevor Prinz John mit dem Sheriff den Umsturz in die Wege leiten kann. Da Philip jedoch unter falschem Namen unterwegs ist, realisiert Gwyn gar nicht, dass sie längst Seite an Seite mit ihm gekämpft hat.

Gwyn – Prinzessin der Diebe ist eine charmante Mischung aus Abenteuerfilm und Liebesgeschichte

Weit entfernt von großen Schlachten aus Ridley Scotts Robin Hood erzählt Gwyn – Prinzessin der Diebe eine Variation der vertrauten Geschichte im kleinen Rahmen. An Abenteuercharakter mangelt es dem in warmen Grün- und Brauntönen gehaltenen Film trotzdem nicht. Eineinhalb Stunden bewegen wir uns durch die Landschaft.

Regisseur Peter Hewitt (Garfield – Der Film) bringt uns in Burgen und Höfe. Lässt Wälder und Wiesen lebendig werden. Und die ein oder andere Kutschfahrt ist natürlich auch dabei, ehe Bögen gespannt und Schwerter gezogen werden. Gwyn durchläuft viele ähnliche Stationen wie ihr Vater, um sich als selbstlose Heldin zu beweisen.

Gleichzeitig geht es um die Frage, wie sie aus dessen Schatten treten kann, um ihre eigene Geschichte zu schreiben. Gwyn – Prinzessin der Diebe pendelt dabei zwischen Abenteuerfilm und Liebesgeschichte, die sich wie ein gemütliches TV-Märchen aus den 1990er Jahren anfühlt – verspielt, romantisch und voller Sehnsucht.

Gedreht wurde der Gwyn – Prinzessin der Diebe in Rumänien unter der Aufsicht von Granada Productions (heute ITV Studios), ehe der Film beim US-Sender ABC als Teil der Anthologie The Wonderful World of Disney im März 2001 seine Premiere feierte. Jetzt könnt ihr ihn bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.