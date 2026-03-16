Vergessener Krimi mit 3 Mega-Stars erobert Netflix-Charts: Viele wissen nicht, dass es noch eine viel bessere Version gibt

In den Netflix-Charts hat sich eine Krimikomödie unter die vordersten Plätze geschlichen, die 2017 in die Kinos kam. Darin überfallen drei Mega-Stars eine Bank – um ihre Pension aufzustocken.

Die Film-Charts bei Netflix sind seit einer Woche fest im Griff des neuen Sci-Fi-Kriegsfilms War Machine, in dem Reacher-Star Alan Ritchson die Hauptrolle spielt. Die Plätze dahinter bleiben jedoch weiterhin hart umkämpft.

Auf Platz 3 hat sich jetzt klammheimlich eine Krimikomödie geschlichen, die wohl niemand so recht hat kommen sehen. Denn der Film ist bereits 2017 in den Kinos angelaufen und viele können sich wahrscheinlich nicht mehr an ihn erinnern: Abgang mit Stil.

Krimikomödie Abgang mit Stil erobert Netflix-Charts: Michael Caine, Morgan Freeman und Alan Arkin als Bankräuber

In Abgang mit Stil geht es um die drei Senioren Joe (Michael Caine), Willie (Morgan Freeman) und Albert (Alan Arkin), die nach einem langen Arbeitsleben ihre hart verdiente Pension kaum genießen können. Denn die Rente in Form von Sozialversicherungschecks deckt nur das Nötigste zum Leben ab.

Also werden die drei Herren kreativ: Ein Banküberfall würde all ihre Probleme lösen! Denn mit mehr Geld ließe sich der restliche Lebensabend sorgenfrei genießen. Doch leider haben die drei keinen blassen Schimmer, wie sie dieses Vorhaben umsetzen sollen. Und eine Schusswaffe bedienen können sie auch nicht ...

Abgang mit Stil wurde von Scrubs-Star Zach Braff inszeniert und ist in Deutschland im April 2017 in die Kinos gekommen. Gegen ein Budget von rund 25 Millionen US-Dollar konnte der Film laut Box Office Mojo an den weltweiten Kinokassen stattliche 85 Millionen wieder einspielen. Bei der Moviepilot-Community kommt die Krimikomödie auf eine solide Wertung von 6,4 von 10 Punkten bei über 1.000 Stimmen. Bei IMDb kommt der Film auf eine Wertung von 6,6.

Das dürfte mitunter auch der Grund sein, warum der Film bei Netflix gerade wieder so beliebt ist. Aktuell steht Abgang mit Stil auf Platz 3 der Film-Charts neben folgenden Titeln:

Abgang mit Stil ist eigentlich das Remake eines anderen Films

Die wenigsten wissen allerdings, dass Abgang mit Stil eigentlich eine Neuverfilmung ist. Braffs Film ist ein Remake des 1979 erschienenen Films Die Rentnergang, bei der Martin Brest (Beverly Hills Cop) Regie führte und für das Drehbuch verantwortlich zeichnete. In den Hauptrollen waren George Burns, Art Carney und Lee Strasberg zu sehen.

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Manche halten diese Originalversion sogar für die Bessere: Bei IMDb etwa kommt Die Rentnergang auf eine Wertung von 7,1 Punkten, was die 6,6 des Remakes deutlich übersteigt. Beurteilen muss das jedoch jede Person für sich selbst.

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