Vergessener Star Trek-Klon soll nach 45 Jahren endlich ein Reboot bekommen – vom The Last of Us-Regisseur

The Last of Us-Regisseur Peter Hoar arbeitet am Sci-Fi-Reboot einer klassischen Serie, die ab Ende der 70er vier Staffeln lang lief – allerdings nicht im deutschen TV.

Science-Fiction-Fans auf der ganzen Welt sind mit Star Trek vertraut und spätestens seit der Wiederaufnahme von Doctor Who im Jahr 2005 kennt man hierzulande auch den britischen Genre-Export. Aber kennt ihr auch das UK-Äquivalent zum Raumschiff Enterprise, dem jetzt womöglich eine Neuauflage ins Haus steht?

Die Rede ist von der klassischen BBC-Serie Blake's 7, die es leider nie nach Deutschland schaffte, vor allem aber auf der anderen Seite des Ärmelkanals bis heute viele Fans hat.

Star Trek-Klon Blake's 7 soll Sci-Fi-Reboot von The Last of Us-Regisseur bekommen

Wie Deadline berichtet, arbeitet der britische Regisseur Peter Hoar (The Last of Us, It's a Sin) derzeit mit Produzent Matthew Bouch (A Good Girl’s Guide To Murder) an einer modernen Neuauflage der Sci-Fi-Serie Blake's 7. Das Original von Serienschöpfer Terry Nation lief von1978 bis 1981 auf BBC One und dreht sich um die Abenteuer des Rebellen Roj Blake (Gareth Thomas), der sich mit seiner Crew vom Raumschiff Liberator der totalitären Föderation entgegenstellt. Man könnte also auch von einer Art Anti-Star Trek sprechen, oder einem spirituellen Vorläufer von Firefly - Aufbruch der Serenity.

Hoar, der unter anderem für die bewegende The Last of Us-Episode Liebe mich, wie ich es will bekannt ist und auch Folgen für The Umbrella Academy drehte, wuchs mit Blake's 7 auf und sagte Folgendes über das Sci-Fi-Projekt: "Damals hatte ich das Gefühl, dass es etwas Besonderes war. Diese Serien sind direkt in meine Venen gegangen. Ich merkte, dass sie nicht viel Geld hatten, aber ich konnte das ausblenden und den Ritt genießen. Obwohl ich wusste, wie wackelig die Sets waren."

Einige vergangene Versuche, den Stoff neu aufzulegen, sind über die Jahre gescheitert. Die Produktionsfirma Multitude Productions von Hoar und Bouch wurde sich aber mit den Erben des damaligen Serienschöpfers einig, sodass ihr Konzept schon bald möglichen Streamern und Sendern angeboten werden soll. Am liebsten würde man mit der Originalheimat der BBC zusammenarbeiten, aber auch internationale Kanäle werden in Betracht gezogen.

So sah das erste Opening zur Serie Blake's 7 aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch interessant:

Wie kann man Blake's 7 in Deutschland sehen?

Leider lief die britische Sci-Fi-Serie nie im deutschen Fernsehen. Und auch eine Heimkino-Auswertung oder VoD-Veröffentlichung werdet ihr vergeblich suchen. Wer unbedingt in den Genuss von Blake's 7 kommen möchte, muss sich die DVDs aus Großbritannien besorgen. Dort erschien vor kurzem auch eine Blu-ray mit der 1. Staffel* der Serie. Dafür muss man jedoch des Englischen mächtig sein, denn natürlich gibt es hier keine deutsche Ton- oder Untertitelspur.

Vielleicht muss man hierzulande, wie bei Doctor Who, einfach auf die Neuauflage warten, bis das Format Fuß fassen kann.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

