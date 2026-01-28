Vergessener Thriller mit Star Wars-Star erobert sofort die Netflix-Charts: Er durchlebt einen absoluten Alptraum

In den Netflix-Charts kämpft sich aktuell ein Thriller mit Star Wars-Star Hayden Christensen nach vorne. Die Idee hinter der Story ist für alle Zuschauenden ein Alptraum.

Unter Vollnarkose operiert werden – aber alles mitbekommen? Diesen absoluten Alptraum erleidet Clay (Hayden Christensen aus den Star Wars-Prequels) in Awake. Aber damit nicht genug: Seine Gegner wollen ihn töten, während er betäubt ist. Der Thriller von 2007 ist gerade erst bei Netflix gelandet und erobert bereits die Charts.

Star Wars-Star betäubt bei Netflix: Darum geht's im Thriller Awake

Awake dreht sich um den jungen Milliardär Clay Beresford (Christensen), der dringend eine Herztransplantation benötigt. Kurz vor der Operation verheiratet er sich gegen den Willen seiner Mutter Lilith (Lena Olin) seine Freundin Sam (Jessica Alba). Als er kurz darauf im Krankenhaus betäubt wird, beginnt der Alptraum: Clay ist bei vollem Bewusstsein, kann sich aber nicht bewegen.

Sein schrecklicher Zustand aber erlaubt es ihm, das Komplott gegen ihn mitzubekommen: Menschen aus seinem Umfeld, die sich als seine Freunde ausgeben, wollen ihn während der OP umbringen.

Schaut hier den Trailer zu Awake:

Awake - Trailer (Deutsch) HD

Nur wenige Thriller-Fans werden sich an Awake erinnern – wohl nicht zuletzt deswegen, weil er in Deutschland 2008 direkt auf DVD und Blu-ray erschien. Laut The Numbers lief er im Kino finanziell erfolgreich, erhielt Rotten Tomatoes zufolge aber viele schlechte Bewertungen.

Er kommt dort auf lediglich 23% bei den Kritiker:innen, die unter anderem einen konfusen, aber durchschaubaren Plot kritisieren. "Weniger schmerzhaft, als sich die Brust aufschneiden zu lassen", urteilt Empire etwa, "aber trotzdem eine unangenehme Erfahrung."



So sehen aktuell die Netflix-Charts aus (Stand 28. Januar):

