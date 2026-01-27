Vergessener Thriller stößt The Rip vom Netflix-Thron: Die Serienkiller-Jagd mit Samuel L. Jackson ging im Kino unter

In den Netflix-Charts der Filme gibt es einen neuen Platz 1: Der vergessene Thriller Damaged hat dort The Rip mit Ben Affleck und Matt Damon abgelöst.

Netflix ist ein Land der zweiten Chancen. Denn oftmals kommen in den Charts Filme zu späten Ehren, die im Kino nur ein kleines Publikum fanden. Davon profitiert jetzt auch der Thriller Damaged, in dem Samuel L. Jackson (Pulp Fiction) einen brutalen Serienkiller jagt. Selbst The Rip, der in kurzer Zeit Millionenerfolge feierte, muss dafür den ersten Platz räumen.

Platz 1 auf Netflix: Darum geht's im Serienkiller-Thriller Damaged

Damaged dreht sich um Dan Lawson (Jackson), einen Ermittler aus Chicago, der den schottischen Behörden bei einem grausigen Fall helfen soll: Dort geht ein Serienmörder um, der seine Tatorte mit satanischen Symbolen zu versehen scheint – ein Detail, das an einen alten, nie aufgeklärten Fall Lawsons erinnert.

Lawson begibt sich nach London und sucht dort seinen alten Partner Bravo (Vincent Cassel) auf, der der Polizeiarbeit vor Jahren den Rücken gekehrt hat. Gemeinsam mit dem schottischen Ermittler Boyd (Gianni Capaldi) begeben sie sich auf die Spur des Täters.

Schaut euch hier den Damaged-Trailer an:

Damaged - Trailer (Deutsch) HD

Damaged war im Kino kein großer Erfolg beschieden. Zwar stellt Box Office Mojo keine vollständigen Zahlen bereit, aber das vorhandene Einspielergebnis lässt auf einen schlimmen Flop schließen. Dazu passen auch die vielen vernichtenden Kritiken, die der Film etwa bei Rotten Tomatoes gesammelt hat. Er kommt dort lediglich auf 27%. "Leider ist das Ende nicht annähernd genug für die 90 Minuten Langeweile, die ihm vorausgehen", schreibt etwa der Hollywood Reporter . Bei der Moviepilot-Community kommt der Film ebenfalls auf eine miserable Wertung von 4,5 von 10 Punkten.

Ob Netflix-Fans dieses Urteil genauso sehen, wird sich zeigen – fürs Erste hat Damaged im Stream jedenfalls einen späten Erfolg gefeiert.

So sehen aktuell die Netflix-Charts der Filme aus (Stand 27. Januar):

Podcast-Jahresrückblick: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.