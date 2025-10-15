Vergesst Charlie Hunnam in Monster Ed Gein: Dieser Schauspieler hat mich mit seinem 5-Minuten-Auftritt umgehauen

Einer der Stars in Monster: Ed Gein überstrahlt alle anderen. In nur 5 Minuten bietet er eine Meisterleistung, die selbst Kritiker der Serie überzeugen wird.

Richard Speck bewundert Ed Gein: Das ist Tobias Jelineks Rolle in Monster Staffel 3

Monster: Die Geschichte von Ed Gein spaltet die Netflix-Community. Die einen sind begeistert, die anderen halten die Staffel für eine Frechheit . An den Erfolg der ersten Monster-Staffel über Jeffrey Dahmer reicht sie nicht heran . Aber einer der Stars zeigt in nur 5 Minuten eine absolute Spitzenleistung, die man immer wieder schauen will:

In der achten und letzten Folge von Monster: Ed Gein kommen viele Serienkiller und berühmte Mörder der US-Geschichte vor, die Gein angeblich bewundern. Darunter sind etwa Ted Bundy (John T. O'Brien), Charles Manson (John Drea) oder Ed Kemper (Jeffrey Murdoch). Und Richard Speck.

Showrunner Ian Brennan und Regisseur Max Winkler inszenieren Specks Auftritt als eine Mischung aus Rockstar, Paradiesvogel und Grand Dame der schäbigen Gefängnisprostitution. Speck verkauft seinen Körper gegen Zigaretten, Drogen und Geld an andere Häftlinge – mit Duldung der Direktion.

Zu Beginn der Szene schmiert er sich in seiner Zelle die Beine mit Vaseline ein, schlüpft in rosafarbene Stöckelschuhe und zieht sich einen BH über seine Brüste, die dem echten Richard Speck angeblich durch regelmäßige Hormoninjektionen wuchsen. Ein Wärter bringt ihn zu einem Kunden, während das gesamte Gefängnis ihm zujubelt.

Was folgt, ist eine der sprachlich und visuell explizitesten Szenen der ganzen Staffel: "Für Zigaretten und einen Fünfziger lass' ich dich durch die Hintertür rein", erklärt Speck seinem Kunden, der ihm für die Liebesdienste schließlich Crack anbietet. Beim Sex imitiert Speck eine Gans und stöhnt: "Sag mir, dass ich aussehe wie der 4. Juli!"

Tobias Jelineks 5 Minuten-Auftritt ist das Beste an Monster Staffel 3

Dieser Moment ist schon völlig aberwitzig, aber es folgt ein Gespräch, das Jelineks immenses Talent zeigt: Während die beiden Gefangenen das Crack-Kokain rauchen, erläutert Speck wie er hinter Gittern "das System austrickst": "Das weiß ich von Ed Gein", sagt er und fährt mit der Hand durch die Luft, als wolle er seinem Idol einen Kuss aufdrücken.

Jelineks Schauspiel ist eine Wucht, die sich aus mehreren Quellen speist. Aus seiner rauen Stimme, deren lasziver Südstaatenakzent gerade im englischen Original die Vokale in die Länge zieht, als wäre er ein erotisch aufgeladener Cowboy. Die Gesten, durch die er mit brennender Zigarette seine Gedanken und Gefühle nachzeichnet, spielerisch, zierlich und locker. Er verteilt Luftküsse, schlägt auf den Tisch und zupft sich an den Haaren.

Und dann natürlich der Dialog selbst, in dem er Gein als seinen "schwarzen Teufel" bezeichnet und eines seiner Opfer als "Hure", in dem er sich für sein Gefängnisleben zwischen Drogen und Sex begeistert, das Gesetz verhöhnt und schließlich um mehr Crack bettelt. Jelinek webt in seiner Ansprache feierliche Verehrung, Lust, Grausamkeit und Spott ineinander. Sein Schauspiel entwickelt dadurch einen Magnetismus, dem man sich nicht entziehen kann. Wer die beste Szene in Monster: Ed Gein sehen will, muss nur diese 5 Minuten schauen.

Charlie Hunnams Monster-Performance ist nichts gegen Tobias Jelinek

Im Internet feiern selbst Kritiker:innen der Serie die Leistung von Charlie Hunnam. Und das ist nicht falsch: Er liefert vollen Körpereinsatz, hat sich offensichtlich gründlich auf seine Rolle vorbereitet und wirkt überzeugend – er geht in seiner Rolle auf.

Aber verglichen mit Jelineks Richard Speck fehlt seinem Ed Gein die Leichtigkeit, das Spielerische und Frivole. Das ist nicht Hunnams Schuld, die Rolle ist eben so angelegt. Jelinek haut das Publikum schlicht fünf Minuten lang vom Stuhl, während der Hauptdarsteller über acht Folgen verschiedene Seiten seiner Figur zeigt, sich mal zurücknimmt, um dann wieder zu explodieren. Es ist, als würde man einen Wirbelsturm mit einem Haus vergleichen.

Manche Fans bemängeln , Hunnam sehe zu gut und zu muskulös aus für seine Rolle. Ob dem so ist, müssen alle Zuschauer:innen für sich selbst entscheiden. Tobias Jelinek hat das Problem jedenfalls nicht: Es wirkt eher, als hätte er sein Leben lang auf diese Rolle gewartet.

Ekel-Hit oder Langeweile? Netflix’ Monster-Serie zu Ed Gein im Podcast

Nach Dahmer und den Menendez-Brüdern befasst sich die dritte Monster-Geschichte bei Netflix mit dem Killer Ed Gein (gespielt von Charlie Hunnam). Abermals rangiert der Serien-Hit damit ganz vorn in den Netflix-Charts. Doch was taugt die neue Monster-Serie und was macht sie anders?

Mehr als die beiden vorigen True Crime-Storys verabschiedet die Netflix-Staffel zu Ed Gein in Traumwelten und Filmanspielungen. Eine mutige oder doch ungünstige Entscheidung?