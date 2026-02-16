Vergesst Chenford: In dieser The Rookie-Folge spielt Eric Winters echte Ehefrau eine wichtige Rolle

Fans von The Rookie lieben die Serienbeziehung von Eric Winter und Melissa O'Neil als Traumpaar Chenford. Eric Winters tatsächliche Ehefrau ist ebenfalls Schauspielerin – und hat sogar eine Rolle in der Serie.

Als Tim Bradford ist Eric Winter in The Rookie zu einem Fan-Favoriten geworden. Gemeinsam mit seiner Serien-Partnerin Melissa O'Neil als Lucy Chen entwickelte sich die Beziehung der Figuren auch dank der The Rookie-Fans. Im echten Leben sind die Kolleg:innen jedoch kein Liebespaar. Denn da ist Eric Winter mit der Schauspielerin Roselyn Sánchez verheiratet.

Ehe frau am Set: Roselyn Sánchez spielte eine wichtige Rolle in The Rookie-Folge

In Staffel 2, Folge 16, Die Nachtschicht, spielt Sánchez die Reporterin Valerie Castillo als Gaststar. Während der Folge freundet sie sich ausgerechnet mit Lucy Chen an, obwohl Tim – im echten Leben Ehemann – davon nicht besonders begeistert scheint. Das an sich kann schon als lustiger Meta-Kommentar aufs echte Leben gelesen werden.

Im Nachhinein gibt die Situation noch viel mehr her, als es damals vielleicht den Anschein hatte. Immerhin waren Lucy und Tim in Staffel 2 noch kein Liebespaar. Die Beziehung hat bekanntlich erst in der 5. Staffel richtig Fahrt aufgenommen. Gefunkt hat es aber auch in Staffel 2 schon zwischen den beiden und die Drehbuchautor:innen wollten sie damals schon zusammen sehen.

Verheiratet sind Bradford und Sánchez seit 2008, also lange bevor The Rookie überhaupt gedreht wurde. Die Puerto-Ricanerin lernte Eric Winter drei Jahre zuvor kennen. Inzwischen sind die beiden Eltern von zwei Kindern. Wer den beiden auf Instagram folgt, bekommt dort regelmäßig Einblicke ins Privatleben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Meine Familie ... mein Segen.

Roselyn Sánchez ist selbst eine erfolgreiche Schauspielerin

Der Gastauftritt in der Serie ihres Mannes hat der Karriere der Schauspielerin sicherlich nicht geschadet, doch angewiesen war sie darauf wohl kaum. Immerhin spielt Sánchez selbst in erfolgreichen Serien mit.

Einem breiten Publikum wurde Sánchez bereits 2005 bekannt, als sie die Rolle von Elena Delgado in Without a Trace annahm. Danach folgte das Comedy-Drama Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse. Zuletzt war sie bis 2023 als Elena Roarke in Fantasy Island zu sehen.

Da The Rookie gerade in der 8. Staffel läuft und immer noch sehr erfolgreich ist, wäre ein weiterer Gastauftritt begrüßenswert. Ihre Figur eignet sich hervorragend für weitere lustige Meta-Kommentare, vor allem, da Lucy und Tim jetzt endlich offiziell ein Paar sind.