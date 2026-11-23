Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping entwickelt sich zum Kinoerfolg – nicht zuletzt dank Joseph Zada. Zuvor war er im Netflix-Meisterwerk East of Eden zu sehen. Mit einer Glanzleistung.

Tödliche Kämpfe unter Jugendlichen sind populärer denn je. Das gilt jedenfalls für Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping. Der neueste Teil der Hunger Games-Reihe erzählt von den 50. Hungerspielen, in denen ein junger Haymitch Abernathy (Joseph Zada) ums Überleben kämpft. Zadas Leistung ist grandios – aber auf Netflix findet sich sogar eine noch bessere Performance des jungen Stars: in der Serie East of Eden.

East of Eden ist die beste Netflix-Serie des Jahres – nicht zuletzt dank Joseph Zada

Zada spielt in der Romanverfilmung den jungen Cal Trask. Im ländlichen Kalifornien des frühen 20. Jahrhunderts kämpft er mit seiner inneren Dunkelheit, der distanzierten Haltung seines Vaters Adam (Christopher Abbott) und der ruhe- und rücksichtlosen Lebensweise seiner Mutter Cathy (Florence Pugh).

Schaut hier den Trailer zu East of Eden:

East of Eden - S01 Trailer (Deutsch) HD

Cathy hat Cals Vater angeschossen und ihre Söhne zurückgelassen, um im nahegelegenen Salinas ein Bordell mit grausamer Härte zu führen. Cal und sein Bruder Aron (Joe Anders) finden die Wahrheit schließlich heraus – und gehen völlig unterschiedlich mit der Erkenntnis um.

Zada zeigt als Cal Trask sein immenses Talent: Zerrissen sehnt er sich nach der Liebe seines Vaters, fürchtet aber gleichzeitig, die Grausamkeit seiner Mutter geerbt zu haben. Zu Cathy fühlt er sich hingezogen und verabscheut sie doch zutiefst. Gerade im Spiel mit den Darstellern seiner Serieneltern zeigt Zada, dass er sich nicht vor erfahreneren Kinoschauspieler:innen zu verstecken braucht.

Und das, obwohl das Erbe seiner Rolle selbst die größten Hollywoodstars ängstigen würde: Immerhin kreierte der berühmte James Dean mit demselben Part einen Mythos, der bis heute andauert. East of Eden-Showrunnerin Zoe Kazan untersagte Zada daher laut Hollywood Reporter-Interview auch, sich die Verfilmung Jenseits von Eden von 1955 überhaupt anzusehen.

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Das Resultat ist atemberaubend: East of Eden gilt unzähligen Zuschauer:innen, unter anderem auch Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh, als die beste Netflix-Serie des Jahres. Und das liegt nicht zuletzt an Zadas überzeugender Leistung.

Joseph Zada hat vor Tribute von Panem noch mehr Serienerfahrung gesammelt

Wem Zada aus einer Story bekannt vorkommt, die nicht in East of Eden erzählt wird, der sollte einen Blick auf einige andere Serien werfen: So war der Star vor East of Eden etwa in Total Control und dem Drama Invisible Boys zu sehen, die beide in seinem Heimatland Australien produziert wurden. In der Amazon-Mystery-Serie Solange wir lügen spielte er die Hauptrolle Johnny Sinclair.

Podcast zu East of Eden: Deswegen ist das Epos die beste Netflix-Serie des Jahres

Bei Netflix streamt die siebenteilige Miniserie East of Eden, in der John Steinbecks Literaturklassiker "Jenseits von Eden" für eine neue Generation adaptiert wird.

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Florence Pugh, Christopher Abott und Mike Faist gehören zum Cast der Mehrgenerationengeschichte über Schuld und Sühne. Esther hat alle Folgen gesehen und begründet, warum East of Eden die beste Netflix-Miniserie des Jahres ist.

