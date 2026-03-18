Vergesst Reacher: Amazons erste große Action-Reihe kehrt nach 3 Jahren zurück – hier ist der Trailer

Bevor Reacher bei Amazon Prime Video zum Action-Hit wurde, gab es Jack Ryan. Auf die erfolgreiche Serie mit John Krasinski folgt jetzt ein Film, zu dem es nun den ersten Teaser gibt.

Action- und Thriller-Stoffe sind bei Amazon Prime Video nicht erst seit dem Serien-Hit Reacher beliebt, in dem Alan Ritchson seit 2022 die Muskeln spielen lässt. Der erste große Action-Held des Streamers hat sich bereits vor acht Jahren angekündigt und trägt einen anderen Namen: John Krasinski verpasste Tom Clancys legendärer Romanfigur Jack Ryan einen Neuanstrich und war damit in vier Staffeln überaus erfolgreich.

Jetzt kehrt Jack Ryan für ein neues Action-Abenteuer beim Streamer zurück, und zwar in Filmform. Was euch in Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War erwartet, verrät jetzt endlich der erste Teaser.

Seht hier den Teaser zu Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War - Teaser Trailer (English) HD

Action-Reihe von Amazon kehrt zurück: Darum geht es in Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War

In neuem Film taucht Jack Ryan erneut in die Welt der Spionage ein, wenn auch unfreiwillig. Denn eine internationale Mission deckt eine gefährliche Verschwörung auf, die Ryan einer abtrünnigen Black-Ops-Einheit entgegenstellt.

Zusammen mit dem CIA-Agenten Mike November und dem ehemaligen CIA-Chef James Geer muss er sich einem Feind stellen, der Ryans Schritte kennt wie seine Westentasche. Mit Unterstützung der MI6-Agentin Emma Marlowe sieht sich das Team mit ihrer bisher persönlichsten Mission konfrontiert, die viele alte Wunden aufreißt.

Neben John Krasinski als Jack Ryan kehren in dem Film unter anderem die bekannten Gesichter von Wendell Pierce (The Wire) und Michael Kelly (Dawn of the Dead) zurück. Als prominenter Neuzugang fungiert Sienna Miller (Layer Cake), die in die Rolle von Emma Marlowe schlüpft.

Für die Regie von Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War zeichnet Andrew Bernstein verantwortlich, der zuvor unter anderem als Regisseur bei Serien wie The Umbrella Academy, Foundation und ES: Welcome to Derry fungierte.

Wann kommt Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost World zu Amazon Prime?

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis der Action-Held auf unsere heimischen Bildschirme zurückkehrt. Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost World startet am 20. Mai 2026 bei Amazon Prime Video. Bis dahin könnt ihr euch noch einmal alle 4 Staffeln der Serie anschauen, die natürlich ebenfalls bei Prime Video im Abo streamt.

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