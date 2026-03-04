Vergesst Reacher: Amazons erster großer Action-Held soll in 3 Monaten in eigenem Film zurückkehren

Reacher dürfte gerade das größte Action-Aushängeschild von Amazon Prime sein. Vor Reacher gab es aber Jack Ryan – und der kehrt noch dieses Jahr mit einem neuen Film zurück.

In den vergangenen Jahren konnten wir mehrmals beobachten, wie Amazon Prime versucht, sich einen eigenen Action-Helden aufzubauen. Mit dem von Alan Ritchson verkörperten Reacher ist der Streamer weit gekommen: Drei Staffeln und eine Spin-off-Serie ist das Franchise bisher stark. Doch was ist eigentlich mit Jack Ryan?

Vor sechs Jahren ging die explosive Agentenserie bei Amazon Prime an den Start und verwandelte The Office-Star John Krasinski in den ersten Action-Helden des Streamers. Nach vier Staffeln mit insgesamt 30 Episoden war jedoch Schluss – bis völlig unerwartet eine Fortsetzung in Filmform angekündigt wurde.

Jack Ryan-Film soll schon im Mai zu Amazon Prime kommen

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde es jedoch überraschend ruhig um das Projekt. Befindet sich der Jack Ryan-Film noch auf Kurs oder hat sich Amazon Prime heimlich, still und leise von ihm getrennt? Gute Nachrichten: Wie Co-Star Wendell Pierce enthüllt, könnte der Start deutlich näher sein als gedacht.

Auf Twitter teilt der US-amerikanische Schauspieler einen kurzen Abriss seines Jahres und listet mitunter sogar konkrete Veröffentlichungstermine kommender Projekte. Darunter befindet sich auch der Jack Ryan-Film, der mit dem Zusatz "Mai" versehen ist. Die Fortsetzung könnte also schon in drei Monaten starten.

Offiziell hat Amazon Prime bislang kein Startdatum für den Jack Ryan-Film festgelegt. Wir sollten die Information also mit Vorsicht genießen. Da Pierce allerdings bei der Produktion beteiligt ist, dürfte er mit dem Mai-Zeitfenster nicht völlig daneben liegen. Nicht zuletzt ist es über ein Jahr her, dass die Dreharbeiten angefangen haben.

Hauptdarsteller John Krasinski verriet damals:

Es fühlt sich so gut an, zurück zu sein! Die Dreharbeiten zum Jack Ryan-Film haben begonnen. Ein riesiges Dankeschön an die tollen Leute hier in Dubai, die uns einen epischen Start in ihrer wunderschönen Stadt ermöglichen.

Nicht nur Jack Ryan: Die größten Streaming-Filme 2026

Jetzt dürfen wir gespannt sein, was sich das Team um Regisseur Andrew Bernstein für die Filmfortsetzung der Serie ausgedacht hat. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Aaron Rabin und Krasinski – und geht auf eine Idee von Noah Oppenheim und Krasinski zurück. Zum Cast gehören auch Michael Kelly und Sienna Miller

Das Streaming-Jahr 2026 wartet mit einigen spannenden Titeln auf. In unserem Podcast haben wir uns die zehn spannendsten davon angeschaut:

Vom Fantasy-Abenteuer bis zum Action-Thriller ist alles dabei – und auch einige große Namen werden wir dieses Jahr in Streaming-Filmen vor der Kamera sehen, von Robert Pattinson über Charlize Theron bis zu Denzel Washington.