Vergesst The Walking Dead: Die The Last of Us-Infizierten sind gruseliger als jeder Zombie und die Stars der Horror-Serie verraten, warum

In The Last of Us kämpfen sich Bella Ramsey und Pedro Pascal durch eine besonders düstere Zombie-Apokalypse. Im Interview erklären die Stars, warum wir alle vor der Horror-Serie Angst haben sollten.

Ab dem 16. Januar 2023 ist es endlich soweit: The Last of Us, die Serienadaption der gleichnamigen Videospielreihe von Naughty Dog, startet bei Sky und WOW. Die heißerwartete Horror-Serie schickt Pedro Pascal als grummeligen Schmuggler Joel und Bella Ramsey als aufgeweckte Teenagerin Ellie durch eine dystopische Zukunftsvision der USA.

The Last of Us spielt 20 Jahre nach dem Ausbruch einer Pilzinfektion, die Menschen in lebende Tote verwandelt. Die Infizierten erinnern dabei allerdings nur im Verhalten an klassische Zombies, die man aus Serien wie The Walking Dead kennt. Was die Infizierten der HBO-Serie so absolut furchterregend macht, steckt deutlich tiefer – wie Stars und Schöpfer der Serie jetzt im Rahmen eines Interviewtags verrieten.

Pedro Pascal und Co. hatten "eine Scheißangst" beim Dreh zu The Last of Us

Mehrere Journalist:innen konnten Cast und Verantwortlichen hinter den Kameras Fragen zu The Last of Us stellen. Auch Moviepilot war dabei. Zum Thema Infizierte hatte Hauptdarsteller Pedro Pascal eine klare Antwort: "Die haben mir eine Scheißangst eingejagt." Das lag wohl zum einen daran, dass sich beim Dreh nicht rein auf CGI-Effekte verlassen wurde, die die Schauspielenden erst später zu Gesicht bekamen. Im Interview verrät der The Mandalorian-Star:

Das Design dieser Kreaturen, die verschiedenen Stadien, in denen sie existieren, und ihre körperliche und visuelle Form, mit der wir in direktem Kontakt waren, gedreht haben, davor weggerannt sind und gegen sie gekämpft haben – da wurde definitiv nur wenig der Vorstellungskraft überlassen.

Schon in den Trailern zur Serie wurde klar: Die Infizierten sehen mindestens so gruselig aus wie in den The Last of Us-Spielen. Was den Stars der Serie aber am meisten Angst eingejagt hat, war ein anderer Aspekt: die ganz reale Pilzinfektion hinter den Infizierten. Für Bella Ramsey viel gruseliger als eine klassischere Zombie-Geschichte:

Das ist keine übernatürliche Person, die von den Toten wiederaufersteht und sich in ein menschenfressendes Monster verwandelt. Das passiert durch etwas, das in unserer Welt existiert: Pilze. Die Vorstellung, dass das theoretisch tatsächlich möglich ist, [...] gibt dem Ganzen ein realeres Element, das alles viel furchteinflößender macht.

Im Gegensatz zu The Walking Dead steckt hinter den Infizierten aus The Last of Us eine real existierende Infektion

HBO Je weiter die Infektion fortgeschritten, umso weniger menschlich erscheinen Infizierte

In den Spielen und der Serie wird der menschliche Körper bei Infizierten von einer bestimmten Pilzart übernommen, dem Cordyceps, im Deutschen auch Kernkeule genannt. Der Parasit wächst im Körper der Infizierten weiter und kontrolliert schließlich deren Bewegungen und Verhalten. Das Ziel: seine Sporen möglichst weit zu verbreiten. In der Realität befällt der Pilz vor allem Tiere wie Ameisen, Schmetterlinge oder Spinnen.

Gabriel Luna, der in The Last of Us Joels Bruder Tommy spielt, hat immer noch nicht vergessen, wann er zum ersten Mal davon gehört hat:

Ich habe vor vielen Jahren den National Geographic-Beitrag gesehen, auf dem [die Serie] basiert. Der über die Zombie-Ameisen. Ich fand das immer ziemlich krass und verrückt, dass der Pilz deine motorischen Funktionen überschreiben kann, deinen eigenen Willen, und dich dazu zwingen kann, Dinge zu tun. Du wirst eine Hülle.

Für Showrunner Craig Mazin unterscheidet auch die Art und Weise, wie die Infektion schlussendlich ausbricht, The Last of Us von anderen Zombie-Serien:

Es gibt keinen Ausbruch, bei dem wir erst nicht wissen, was die Ursache ist und es dann plötzlich herausfinden. Stattdessen passiert endlich der Ausbruch von etwas, was schon die ganze Zeit da war. Da steckt eine gewisse Unausweichlichkeit drin, die ich als interessanter und wahrer empfinde.

Ob die erste Staffel von The Last of Us erfolgreicher wird als das große Finale von The Walking Dead, bleibt abzuwarten. Fakt ist aber: Bei dieser realitätsnahen Apokalypse dürfte es nicht nur den Leuten vor und hinter der Kamera kalt den Rücken runterlaufen, sondern auch dem Publikum vor den Bildschirmen.

