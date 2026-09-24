Bestseller-Sensation Verity kommt in einer Woche ins Kino: Autorin Colleen Hoover findet gut, dass eine Figur gestrichen wurde

Ein Mega-Bucherfolg feiert nächste Woche seinen Kinostart. Dass für die Adaption von Verty ein Charakter der Vorlage weggelassen wurde, stört Autorin Colleen Hoover überhaupt nicht.

Verity – Dunkle Geheimnisse kommt am 1. Oktober 2026 in die Kinos. Darauf dürften nicht nur viele Leseratten und Colleen Hoover-Anhänger:innen hinfiebern, sondern auch Genre-Fans, für die Erotik-Thriller viel zu selten geworden sind. Ob diejenigen, die die Vorlage kennen, aber genauso einfach über eine weggelassene Figur hinwegsehen können wie die Schriftstellerin selbst?



Bestseller-Verfilmung Verity streicht ein Kind und Colleen Hoover unterstützt die Änderung

Verity taucht in die düsteren Winkel der menschlichen Psyche ein: Nach einem Unfall ist die Bestseller-Autorin Verity Crawford (Anne Hathaway) ans Bett gefesselt. Dass sie jemals wieder reden oder laufen wird, ist unwahrscheinlich. Ihr Ehemann Jeremy (Josh Hartnett) heuert deshalb die erfolglose Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) an, um Veritys populäre Buchreihe zu Ende zu schreiben.

Als Lowen im Haus der Crawfords die Notizen ihres schriftstellerischen Vorbilds studiert, macht sie dort allerdings schreckliche Entdeckungen, die sie zunehmend vermuten lassen, dass Verity ein unverzeihliches Verbrechen begangen hat.

Schaut hier den Trailer zu Verity:

Dass Verfilmungen ihre Buchvorlagen verändern, passiert häufig. Auch Verity büßte unter der Regie von Michael Showalter im Drehbuch von Nick Antosca eine Figur ein: Wie Variety herausstellt, hat die titelgebende Hauptfigur ein Kind weniger – was Colleen Hoover im Gespräch mit dem Branchenblatt verteidigte:

Ich erinnere mich, dass man uns bat, eines der Kinder zu streichen, weil es aufgrund der begrenzten Zeit im Film anders wirkte und der Geschichte eine andere Atmosphäre verlieh, die fast schon zu düster und unrealistisch war. Ich war deswegen anfangs nervös, aber als ich die nächste Fassung des Drehbuchs las, dachte ich mir: Oh, das ist die beste Änderung, die wir hätten vornehmen können.

Ich bin sehr offen für Änderungen und ich denke, das gilt auch für die Leser:innen, wenn es um Thriller geht – im Gegensatz zu Liebesromanen. Bei Liebesromanen ist man auf eine ganz andere Art und Weise mit bestimmten Aspekten einer Beziehung verbunden, wohingegen man bei einem Film wie Verity meiner Meinung nach eher mit den Gefühlen verbunden bleibt, die man beim Lesen des Buches hatte.

Welche Figur konkret fehlt, verraten die Beteiligten vor Kinostart noch nicht. Da Veritys und Jeremys Sohn Crew mit Jungdarsteller Brady Wagner besetzt wurde, kann es sich bei der gestrichenen Figur aber nur um eine ihrer Töchter handeln. In der Buchvorlage sind die achtjährigen Zwillinge Chastin und Harper vor Lowen Ankunft beide tragisch verstorben (durch Ertrinken und eine Erdnussallergie). Ob die autistische Harper oder doch ihre Schwester Chastin in Rückblenden im Film auftaucht, werden wir beim Kinostart in einer Woche herausfinden. Das Buchende sorgt seit Jahren für Diskussionen.

Nach dem Erfolg der tonal ähnlich gelagerten Thriller-Sensation und Buchadaption The Housemaid – Wenn sie wüsste Anfang des Jahres könnte auch Verity als Thriller voller Wendungen wieder an den Kinokassen einschlagen.

Nicht nur Verity: Colleen Hoovers Bücher sind enorm erfolgreich

Colleen Hoovers Bücher erfreuen sich nicht nur auf dem Buchmarkt, sondern auch in Hollywood enormer Popularität. In drei Jahren wurden vier ihrer Bestseller verfilmt. Verity folgt auf die Adaptionen von Nur noch ein einziges Mal – It Ends with Us (2024), All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You (2025) und dem diesen März gestarteten Für immer ein Teil von dir – Reminders of Him.

Laut Verlag wurde der Roman Verity seit seinem Erscheinen im Jahr 2028 weltweit über 3,5 Millionen Mal verkauft. Autorin Colleen Hoover, die vorher eher für reine Liebesromane bekannt war, brachte das Buch auf eigene Faust heraus und landete damit einen Hit – nicht zuletzt durch die Popularität des Thrillers bei TikTok (BookTok).

