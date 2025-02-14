Unbedingt nach Verity streamen: Dieser geniale Thriller überrascht über 2 Stunden lang ständig

Wenn ihr Verity schon im Kino geschaut habt, haben wir einen hochspannenden Streaming-Tipp als Thriller-Nachschub für euch. Er hat geschätzt 1.000 Twists und ein verstörendes Ende.

Seit kurzem läuft im Kino die neue Colleen Hoover-Verfilmung Verity - Dunkle Geheimnisse. Darin wird Fifty Shades of Grey-Star Dakota Johnson zur Ghostwriterin für eine Bestsellerautorin (Anne Hathaway), die nach einem tragischen Unfall bewegungsunfähig geworden ist.

Falls ihr das Thriller-Drama voller düsterer Wendungen schon geschaut habt und ähnlichen Stoff als Ersatz sucht, haben wir einen Tipp für euch. Bei Joyn Plus+ im Abo sowie bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime und Apple TV könnt ihr das David Fincher-Meisterwerk Gone Girl - Das perfekte Opfer schauen. Es fesselt und überrascht auf ähnliche Weise mit den Abgründen einer Ehe, wechselnden Erzählperspektiven und heftigen Überraschungen.

Streaming-Tipp für Verity-Fans: Ben Affleck als unschuldiges Opfer oder gewissenloser Mörder

Gone Girl dreht sich um Nick Dunne (Affleck), der eines Morgens das Verschwinden seiner Frau Amy (Rosamund Pike) bemerkt. Die öffentliche Sympathie mit seiner darauf folgenden, augenscheinlich verzweifelten Suche kehrt sich allerdings ins Gegenteil, als Hinweise für Amys gewaltsamen Tod auftauchen.

Schaut hier noch einen deutschen Gone Girl-Trailer:

Gone Girl Das perfekte Opfer - Trailer (Deutsch) HD

Und das ist lediglich der erste von mehreren, verstörenden Twists von Finchers Spannungsmeisterwerk. In 149 Minuten wechselt der Film mehrmals die Perspektiven, hinterfragt die Moral des Zuschauers und löst die angestaute Spannung schließlich in schockierend blutigen Szenen wieder auf.

Affleck zeigt hier die gesamte Palette seiner Schauspielkunst und changiert zwischen Verzweiflung und Trauer, Härte und Brutalität, Reue und einer fast tollpatschigen Hilflosigkeit. Kein Wunder also, dass der Thriller von vielen Kritiker:innen stürmisch gefeiert wurde (via Rotten Tomatoes ). Falls ihr Verity also im Kino geschaut habt und Finchers Gone Girl noch gar nicht kennen solltet, streamt den Film am besten jetzt und sofort.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Februar 2025 auf Moviepilot erschienen. Wir haben ihn für euch aktualisiert.